FC Schalke 04: Trainer-Entscheidung laut Bericht gefallen – doch es gibt ein Problem

Gelsenkirchen. Alle Posten neu besetzt: Die Trainer-Entscheidung beim FC Schalke 04 ist offenbar gefallen.

Wie die „Bild“ berichtet, steht der FC Schalke 04 mit Dimitrios Grammozis kurz vor der Einigung.

FC Schalke 04: Dimitrios Grammozis soll neuer Trainer werden

Das einzige Problem: Laut „Sky“ will der Deutsch-Grieche keine Interimslösung werden, sondern im Abstiegsfall auch die „Mission Wiederaufstieg“ angehen. Schalke wäre lieber, sich erst einmal nur bis Sommer zu binden.

Dimitrios Grammozis soll den FC Schalke 04 übernehmen. Foto: dpa

Dem Bild-Bericht zufolge ist sich die neue S04-Führung mit Grammozis dennoch fast einig. Noch am Montagabend hatte Peter Knäbel um Verständnis gebeten, dass es in der Trainerfrage keinen Schnellschuss geben darf, sondern eine solche zentrale Position gerade zum aktuellen Zeitpunkt mit Bedacht besetzt sein will.

„Für die wichtigste Frage braucht man auch die entsprechende Zeit“, hatte Knäbel im Interview auf Schalke-TV klargestellt. „Ich glaube, dass diese Entscheidung so wichtig ist, dass sie gut abgeklärt sein will.“

Grammozis kennt das Ruhrgebiet

Grammozis kennt das Ruhrgebiet bestens. Der 42-Jährige wurde unweit des Reviers in Wuppertal geboren, spielte als Aktiver für Rot-Weiss Essen und den VfL Bochum, für den er anschließend auch viele Jahre als Trainer arbeitete. Beim Gelsenkirchener Nachbarn trainierte er mehrere Jugendabteilungen und die U23 und war auch bei den Profis als Assistent unterwegs.

Seine erste und bislang einzige Cheftrainer-Position im Profibereich war Darmstadt 98. Dort lenkte er von Februar 2019 bis Sommer 2020 die Geschicke der „Lilien“.