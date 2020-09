FC Schalke 04: Kein Ultimatum für Wagner, aber Schneider erhöht den Druck – mit DIESEN Worten

am 23.09.2020 um 20:00

Der Trainerstuhl von David Wagner bei Schalke 04 wackelt gewaltig. Nach dem katastrophalen 0:8 gegen den FC Bayern München wird die Kritik wieder lauter.

Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider stellt dem Coach zwar kein Ultimatum, dennoch erhöht er auf einer Pressekonferenz den Druck auf Schalke-Coach Wagner.

FC Schalke 04: Schneider erhöht den Druck auf Wagner

Eigentlich sollte am Mittwoch über Neuzugang Goncalo Paciencia gesprochen werden. Der Portugiese musste noch richtig vorgestellt werden. Im Fokus stand aber schließlich die Pressekonferenz mit Jochen Schneider, der sich zur aktuellen Situation noch einmal äußern wollte.

Das Thema des Gesprächs war klar: Es ging um Trainer David Wagner und eine mögliche Entlassung. Seit der 0:8-Blamage geistern mehrere Namen durch die Presse. Ex-Mainz-Trainer Sandro Schwarz, Ralf Rangnick, Marc Wilmots und auch Dimitrios Grammozis werden genannt. Noch ist Trainer David Wagner aber nicht entlassen.

Kein Ultimatum für Wagner

Auf die Frage nach einem möglichen Endspiel gegen Werder Bremen reagierte Sportvorstand Jochen Schneider so: „Ich bin keiner, der öffentlich ein Ultimatum von sich gibt. Das ist nicht meine Art.“ Allerdings sagte er auch: „Klar ist, dass wir anders auftreten müssen. Wir können uns nicht noch einmal so präsentieren. Das ist so nicht akzeptabel.“

„Die Kernfrage ist, ob wir den Turnaround schaffen. Ob es uns gelingt, den Karren, der ein Stück im Dreck steckt, wieder rauszuziehen“, sagte Schneider: „Das klappt nur mit einem Erfolgserlebnis, weil das das Selbstvertrauen zurückbringt.“ Heißt im Klartext: Wagner muss liefern und am besten gleich gegen Werder Bremen am Samstag.

Schneider stärkt Wagner NICHT den Rücken

Ob Wagner bei einer Niederlage gehen müsse, beantwortete Schneider so: „Diese Frage möchte ich nicht beantworten.“ Der Sportboss hätte die Möglichkeit gehabt seinem Trainer noch einmal richtig den Rücken zu stärken, ließ es aber bleiben.

Er sei niemand, der jemanden „öffentlich zur Schlachtbank“ führe. Auch nicht David Wagner. „Wenn David Wagner so ein schlechter Trainer wäre, wie hat er es dann geschafft, in der Hinrunde, solche Ergebnisse zu erzielen?“, sagte Schneider. (fs)