FC Schalke 04: Das könnte sich als Fehler von Christian Gross entpuppen

Geht das schon wieder los beim FC Schalke 04?

Trainer Christian Gross hat vor seinem ersten Spiel als Cheftrainer der Königsblauen eine neue Torwartdiskussion losgetreten. Begeht er damit einen Fehler?

Eigentlich wäre die bisherige Nummer eins Frederik Rönnow wieder fit, doch der neue Trainer des FC Schalke 04 will sich sein eigenes Bild machen.

FC Schalke 04: Schon wieder! Torwartdiskussion bei S04

Neuer Trainer, neue Chance – offenbar gilt das auch bei Christian Gross. Der neue Trainer des FC Schalke 04 will nämlich allen Spielern eine faire Möglichkeit einräumen – wirklich allen. Deshalb sind auch auf der Torhüterposition die Karten wieder neugemischt.

„Nein, ich habe mich noch nicht festgelegt“, sagte Trainer Christian Gross auf Nachfrage zur Torhütersituation. Frederik Rönnow ist jedenfalls wieder komplett genesen und wäre einsatzbereit.

Eigentlich war Rönnow unter Trainer Manuel Baum zur Nummer eins aufgestiegen und konnte mit starken Auftritten auch überzeugen. Dann verletzte er sich und musste vier Spiele zuschauen. Erst sprang Michael Langer ein und als Fährmann wieder fit war, durfte er zurück ins Tor.

Schalke-Trainer Christian Gross inspiziert seine Torhüter ganz genau.

Jetzt wird die Torhüterdiskussion beim FC Schalke 04 nochmal komplett neu aufgerollt. „Ich verlasse mich auf die persönlichen Eindrücke. Ich tausche mich mit unserem Trainerstab aus, insbesondere mit dem Torwarttrainer“, so Christian Gross.

Weiter erklärte er: „Alle drei Torhüter machen einen positiven Eindruck. Alle wollen spielen und sind bereit mal zu null zu spielen.“

FC Schalke 04: Ludewig fällt langfristig aus

Während er auf der Torhüterposition die Qual der Wahl hat, muss Gross auf der Rechtsverteidigerposition kreativ werden. Kilian Ludewig hat sich einen Mittelfußbruch zu gezogen und wurde erst am Mittwoch operiert. Der 20-Jährige fällt nun länger aus.

Die Einsätze von Omar Mascarell und Salif Sané sind zudem fraglich. Mark Uth ist nach überstandener Kopfverletzung wieder dabei. Ob es schon für die Startelf des FC Schalke 04 reicht, wollte Trainer Christian Gross noch nicht entscheiden.

Der neue Schalke-Trainer Christian Gross lässt die Torwartfrage offen. Foto: imago images/Team 2

FC Schalke 04: Gegen Berlin soll die Serie brechen

Zum Auftakt in 2021 tritt Schalke 04 am Samstag in Berlin gegen die Hertha an. Mit neuem Trainer soll endlich die Sieglos-Serie gebrochen werden. Gelingt das nicht, droht in einer Woche der Ewig-Rekord von Tasmania Berlin eingestellt zu werden.

Das Debüt von Christian Gross als Schalke-Trainer kannst du HIER im Liveticker verfolgen.