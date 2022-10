FC Schalke 04: Trainerentlassung offiziell! S04 schaut ganz genau hin

Aus in der 1. Runde des DFB-Pokals, wettbewerbsübergreifend nur zwei Siege und in der Tabelle auf einem direkten Abstiegsplatz – für Trainer Gerardo Seoane wurde die Luft immer dünner. Vor dem Spiel gegen den FC Schalke 04 wurde er nun entlassen.

Beim FC Schalke 04 wird man ganz genau auf die Trainerentlassung schauen, da diese wohl die Spielvorbereitung entscheidend beeinflussen könnte.

FC Schalke 04: Leverkusen-Coach Seoane entlassen

Mit der 3:4-Pleite im DFB-Pokal gegen Elversberg ging die dramatische Talfahrt von Seoane bei Bayer Leverkusen los. Es folgten fünf Niederlagen, zwei Remis und nur ein einziger Sieg in der Bundesliga. In der Champions League feierte die Werkself mit dem 2:0-Erfolg gegen Atletico Madrid immerhin einen Achtungserfolg.

Nach dem blutleeren Auftritt wie beim 0:4 gegen den FC Bayern München am Wochenende zählte Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro Coach Gerardo Seoane aber bereits an und erklärte, dass man den Markt beobachte.

Gegen den FC Porto konnte Leverkusen am Dienstag (4. Oktober) auch in der Champions League den Bock nicht umstoßen. Seoane wurde dann schließlich am Mittwoch noch entlassen – drei Tage vor dem Schalke-Spiel.

Xabi Alonso neuer Bayer-Trainer

Außerdem verkündete Bayer, dass Welt- und Europameister Xabi Alonso neuer Cheftrainer der Werkself wird. Somit steht er beim Heimspiel gegen die Königsblauen an der Seitenlinie.

Beim FC Schalke 04 wird man sich nun auf ein außergewöhnliches Spiel einstellen müssen: Mit dem neuen Trainer wird Leverkusen vermutlich komplett anders auftreten als in den Partien zuvor.