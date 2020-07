FC Schalke 04: Herber Schlag für Ex-S04-Torwart – jetzt kommt raus, dass...

Der Wechsel zum FC Schalke 04 sollte sein großer Karrieresprung werden – stattdessen wurde es der große Knick. Jetzt ist Fabian Giefer am Tiefpunkt seiner Karriere angelangt.

2014 ließ es Fabian Giefer drauf ankommen. Obwohl er einen Stammplatz im Tor von Fortuna Düsseldorf hatte, ließ der damals 24-Jährige seinen Vertrag auslaufen, um ablösefrei zum FC Schalke 04 zu wechseln.

FC Schalke 04: Fabian Giefer auf Augsburgs Abschussliste

Doch die Zeit auf Schalke lief katastrophal. Ein Muskelbündelriss in einem Testspiel während der Sommervorbereitung kostete Giefer die komplette Hinrunde. Der nächste Anlauf zum Rückrunden-Start verlief noch tragischer – eine im zweiten Spiel erlittene Adduktoren-Verletzung war so hartnäckig, dass der Keeper von Januar bis Dezember ausfiel.

Fabian Giefer wurde beim FC Schalke 04 nicht glücklich. Und in Bristol nicht. Und in Augsburg nicht.

Der FC Schalke 04 konnte nicht länger auf ihn warten, Ralf Fährmann bewährte sich als Nummer 1 und Giefer war nur noch Ersatz, brach sich zu allem Überfluss auch noch die Leiste und fiel erneut monatelang aus.

In Bristol auf der Bank, in Augsburg nicht mal das

In der Winterpause 2016/17 verlieh Schalke ihn an den englischen Zweitligist Bristol City. Der Neuanfang fruchtete, Giefer war endlich wieder die Nummer 1, verletzte sich aber nach neun Spielen am Auge und verlor seinen Stammplatz an Frank Fielding. Nach dem Leih-Ende nach einem halben Jahr ging es auch auf Schalke nicht mehr weiter, Giefer wechselte 2017 nach Augsburg. Dort stand er aber nur selten überhaupt im Kader.

Nun der nächste heftige Schlag: Der FCA hat dem Torwart laut „Sport Bild“ mitgeteilt, dass er nicht mehr mit ihm plane. Ihm wurde ein Wechsel nahegelegt, er darf trotz Vertrag bis 2021 ablösefrei gehen. Schlimmer noch: Augsburg bietet Fabian Giefer Geld an, wenn er den Verein verlässt. Dieses Schicksal teilt er sich mit vier weiteren Augsburgern, auch Daniel Baier, Julian Schieber, Andreas Luthe und Georg Teigl sollen trotz Vertrag weg.

Der nächste Tiefpunkt in einer Karriere voller Pech und Pannen. Wie es mit Fabian Giefer weitergeht? Das weiß wohl nicht mal er selbst. (dso)