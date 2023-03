FC Schalke 04: Star klopft vor Derby große Sprüche – fliegen sie ihm um die Ohren?

Der FC Schalke 04 ist schon so richtig in Derby-Stimmung. Während man selbst einen ungeahnten Aufschwung erlebt, musste der BVB in der Champions League einen herben Dämpfer hinnehmen. Keine schlechte Ausgangslage für einen S04-Sieg im Derby.

Diese Chance wittern auch die Spieler. Und so zeigt sich eine Reihe von Profis des FC Schalke 04 in dieser Woche angriffslustig – so auch Mittelfeldstar Tom Krauß. Ob ihm seine Worte am Wochenende auf die Füße fallen?

FC Schalke 04: Krauß-Ansage vor dem Derby

In der Tabelle trennen die beiden Revierrivalen Welten, trotzdem steht sportlich einiges auf dem Spiel. Dortmund fokussiert sich ab sofort auf die Meisterschaft. Schalke dagegen will im Idealfall die Abstiegsränge verlassen.

Die Chancen schätzen die Vertreter des FC Schalke 04 offenbar als gar nicht so schlecht ein. Anders sind die Aussagen von Krauß nicht zu deuten. „Ich gehe davon aus, dass wir das Spiel gewinnen werden“, kündigt er großspurig an. Von Underdog-Mentalität ist beim Aufsteiger nichts zu spüren.

„Dortmund hat viele gute Spieler“

„Dortmund“, so Krauß, „hat viele gute Spieler. Das Wichtigste ist, dass wir es als Kollektiv schaffen, sie nicht zur Entfaltung kommen zu lassen.“ Bei den Aussagen wird deutlich: Der FC Schalke 04 hat Bock auf das Derby.

Dennoch wird Krauß hoffen, dass ihm die Aussagen nicht auf die Füße fallen werden. Bei einer Niederlage dürfte der Spott von schwarz-gelber Seite nicht lange auf sich warten lassen.

FC Schalke 04: Im Derby ist viel drin

Wie viel im Derby drin ist, zeigt ein Blick auf die Tabelle. Die letzten vier Teams (neben Schalke noch Stuttgart, Hoffenheim und Bochum) haben jeweils 19 Punkte. Hertha BSC Berlin liegt mit einem Zähler davor.

Mit einem Sieg könnte der FC Schalke 04 also nicht nur seine Serie ausbauen, sondern den Druck auf die Konkurrenz enorm erhöhen. Vorausgesetzt Krauß‘ fliegen seine eigenen Derby-Worte nicht um die Ohren.