FC Schalke 04: Ex-Star will zurück in die Bundesliga – „Es laufen Gespräche“

Mit 27 Jahren ist Timon Wellenreuther im Profi-Fußball endlich angekommen. Der Ex-Torwart des FC Schalke 04 kickt in den Niederlanden für Feyenoord Rotterdam und kämpft dort um den Meistertitel.

Im Sommer muss Wellenreuther zunächst zurück zum RSC Anderlecht nach Belgien, doch wie es wirklich für ihn weitergeht, ist noch offen. Der Ex-Schalke-Star träumt von einer Rückkehr in die Bundesliga. Erste Gespräche laufen schon.

FC Schalke 04: Wellenreuther träumt von Bundesliga-Rückkehr

Beim FC Schalke 04 schaffte Wellenreuther den Sprung zu den Profis, zu mehr als zehn Einsätzen im königsblauen Trikot kam der Schlussmann allerdings nicht. Über Willem II führte sein Weg zum RSC Anderlecht. Doch dort verlor er zu Saisonbeginn seinen Stammplatz und flüchtete zu Feyenoord Rotterdam.

Beim Tabellenführer der Eredivisie saß Wellenreuther zunächst auch nur auf der Bank, doch durch die Verletzung von Stammkeeper Justin Bijlow (Handgelenksbruch) steht der Ex-S04-Keeper plötzlich regelmäßig zwischen den Pfosten – und macht seine Sache äußerst gut. Er selbst sagt, es sei „das beste Jahr, was ich je hatte“. Mit Feyenoord Rotterdam führt er die Liga an, hat schon acht Punkte Vorsprung auf Ajax Amsterdam. Es winkt sein erster großer Titel.

Wie es für Wellenreuther nach der Saison weitergeht, ist noch unklar. Seine Leihe läuft im Sommer aus. Sein Vertrag beim RSC Anderlecht ist noch bis zum 30. Juni 2024 datiert. Angesprochen auf ein mögliches Interesse aus der Bundesliga, sagt er jetzt bei „Sky“: „Es laufen ein paar Gespräche gerade, weil ich danach auch nur noch ein Jahr Vertrag habe.“

„Will auf jeden Fall in meiner Karriere nochmal dort spielen“

Eine Rückkehr in die Bundesliga wäre für den 27-Jährigen ein Traum: „Auf jeden Fall hätte ich Bock auf die Bundesliga. Wenn du dort schon ein paar Spiele gemacht hast und Deutscher bist, dann reizt dich die Bundesliga. Ich will auf jeden Fall in meiner Karriere nochmal dort spielen“, kündigt Wellenreuther an.

Seinen Ex-Verein, den FC Schalke 04, verfolge er noch. „Man hat den Verein immer noch im Herzen“, so Wellenreuther. Eine Rückkehr scheint unrealistisch, auch wenn der FC Schalke 04 auf der Torhüterposition im Sommer wohl nachlegen will.