FC Schalke 04: Bittere Worte! Timo Becker gibt Update nach Verletzung

Ein frustrierter und niedergeschlagener Timo Becker? Sowas gibt es eigentlich nicht. Der Star des FC Schalke 04 gilt mental als extrem stark – ihn kann praktisch nichts aus der Bahn werfen.

Nun aber gesteht er: Seine Verletzung hat ihn schwer getroffen. Die ersten Tage nach dem Innenbandriss gegen Fürth (1:0) hatte er mit der Diagnose und dem Ausfall zu einem besonders bitteren Zeitpunkt zu kämpfen. Doch das Stehaufmännchen des FC Schalke 04 hat sich schon wieder gefangen.

Schalke-Star Becker spricht über Verletzung

Schalke spielt wieder Fußball, siegt wieder. Miron Muslic hat aus dem Trümmerhaufen der letzten Jahre ein Team geformt. Eins der wichtigsten Puzzleteile dabei: Timo Becker. Der glühende S04-Fan und Rückkehrer ist auf Anhieb der Chef der aktuell besten Abwehr der 2. Bundesliga (erst 5 Gegentore). Beziehungsweise war – denn nun ist er erstmal zum Zuschauen verdammt.

+++ Neue Schalke-Talente starten richtig durch – jetzt folgt die fette Belohnung +++

Keine zehn Minuten waren gegen Greuther Fürth gespielt, als sich der 28-Jährige schmerzverzerrt am Boden wälzte. Er musste raus, wurde untersucht und bekam die bittere Diagnose: Innenbandriss, wochenlange Pause (hier alles zur Diagnose). Und auch wenn der Abwehrmann schon so einige schwerere Verletzungen in seiner Karriere hatte, traf ihn diese wohl besonders. Den Grund verrät er nun in einem Update.

„Hat mich erstmal sehr niedergeschlagen“

Nachdem sein FC Schalke 04 auch in Bielefeld (2:1) einen Sieg folgen ließ und auf einen Aufstiegsplatz sprang, sagte Becker über sein vorläufiges Aus: „Für mich war es extrem blöd, weil es genau in der Phase war, als wir alle gut reinkamen und ich echt zu meiner Stärke zurückgefunden hatte, meine beste Performance abrufen konnte.“ Es folgen verbitterte Worte, wie man sie von Timo Becker so vielleicht noch nie gehört hat: „Dann in so einem Spiel so unglücklich rauszugehen, hat mich dann doch erstmal sehr niedergeschlagen.“

Mehr News:

Doch dann ist er schon wieder der Alte und lässt eine Kampfansage folgen: „Ich bin mental sehr stark und denke von Tag 1 an nur an das Ziel, das ich erreichen will: so schnell wie möglich auf dem Platz zu stehen. Im Kopf muss man immer positiv bleiben. Wir leben unseren Traum, und da gehört sowas halt dazu. Deswegen stehe ich jeden Morgen auf und habe Bock zu arbeiten.“