S04-Legende Didi Schacht nimmt sich Profi zur Brust – „Noch nichts geleistet“

Fans vom FC Schalke 04 blutet aktuell das blau-weiße Herz beim Blick auf die Tabelle. Der Pottklub liegt nach zehn gespielten Partien auf dem Relegationsplatz der 2. Bundesliga. Am Anfang der Saison war noch die Rede von Wiederaufstieg, doch davon ist der S04 aktuell weit entfernt.

Der neue Trainer Karel Geraerts steht vor einer Herkules-Aufgabe. Doch S04-Legende Didi „Dietmar“ Schacht sieht das Problem vor allem bei den Spielern. Im Interview mit DER WESTEN holt der einstige Profi zum Rundumschlag aus und knöpft sich einen S04-Star besonders vor.

S04-Idol Didi Schacht schockiert über Leistung

„Wir haben natürlich viele Neuzugänge bekommen und die Mannschaft musste sich erst finden, aber dass wir so weit unten stehen – damit hätte ich niemals gerechnet. Ich bin total schockiert darüber“, fasst der 61-Jährige seine Gefühle zusammen und spricht damit vielen S04-Fans aus der Seele. Für die desolate Leistung macht Didi Schacht das komplette Team verantwortlich.

„Ich glaube auch nach wie vor, dass einige Spieler nicht wissen, was es heißt, für den FC Schalke 04 zu spielen. Die Leistung ist einfach nur enttäuschend. Es werden absolute Anfänger-Fehler gemacht. Am meisten fehlt mir aber dieser absolute Wille auf dem Platz“, wird die S04-Ikone deutlich. Doch nicht nur auf dem Platz erlauben sich einige Spieler massive Patzer.

Schelte für S04-Star

Eine Personalie hat sich aus Sicht von Didi Schacht ein absolutes No-Go erlaubt: Timo Baumgartl. „Er stellt sich vors Mikro und kritisiert Reis. Das macht man persönlich mit dem Trainer vor oder nach dem Spiel oder beim Training, aber nicht so. Er hat noch nicht eine Minute gut gespielt für den Verein. Wenn ich überragend spiele und vorne weggehe, dann kann ich was sagen. Aber bis jetzt hat er noch nichts geleistet“, so das harte Urteil.

FC Schalke 04 Timo Baumgartl in der Kritik. Foto: IMAGO/RHR-Foto

Timo Baumgartl gehört zu den Neuzugängen im Team. Nach der 1:3-Niederlage gegen St. Pauli äußerte der Abwehrspieler öffentlich Kritik an Ex-Trainer Thomas Reis. Der Verein degradierte ihn und verhängte eine Geldstrafe. Baumgartl entschuldigte sich anschließend. Didi Schacht hofft, dass der neue Trainer Karel Geraerts die Eisen wieder aus dem Feuer holen kann. „Er hat mit Mike Büskens jemanden an der Seite, der den unbändigen Schalke-Willen vorlebt und er muss es den Spielern schon fast einprügeln, damit sie wissen, was das bedeutet. Ansonsten blicken wir schweren Zeiten entgegen.“