FC Schalke 04: Ausgemusterter Star setzt deutliches Zeichen – kommt er jetzt nochmal zurück?

Er galt als einer der großen Verlierer der Hinrunde. Im Trainingslager in Portugal macht der Spieler des FC Schalke 04 nun aber wieder auf sich aufmerksam. Das erste halbe Jahr von Timo Baumgartl auf Schalke glich einer wilden Achterbahnfahrt.

+++ S04 verliert Test – jetzt gibt es von Geraets DIESES Versprechen +++

Als Star-Neuzugang gefeiert, leistete er sich wie seine Kollegen im Spiel zahlreiche Aussetzer. Kurz darauf sägte er öffentlich am Stuhl von Thomas Reis. Die Quittung beim FC Schalke 04 gab es prompt. Gelingt jetzt die Wende?

FC Schalke 04: Baumgartl trifft im Test

Mit der Niederlage im Testspiel gegen den VfL Wolfsburg (hier mehr erfahren) konnten die Knappen letztlich gut leben. Immerhin hatte man gegen einen Bundesligisten ordentlich mitgehalten. Verteidiger Baumgartl konnte nach schwierigen Wochen zudem ein persönliches Erfolgserlebnis feiern. Der Verteidiger, der nach einer knappen Stunde in die Partie kam, erzielte kurz vor Ende noch den Anschluss-Treffer.

+++ Fährmann spricht über Karriereende – Fans hören genau hin +++

Ein deutliches Zeichen von Baumgartl: Er ist da, er kämpft bis zum Schluss, er lässt sich nicht hängen. Dabei hatte der 27-Jährige seit Anfang November für den FC Schalke 04 nicht mehr auf dem Platz gestanden.

Unter Geraerts aussortiert

Unter Trainer Karel Geraerts hatte er exakt eine Chance, sich zu beweisen – und die vermasselte er gewaltig. Bei Geraerts erster Partie (0:3 in Karlsruhe) stand Baumgartl 90 Minuten auf dem Feld. Danach folgte nur noch eine weitere gegen Nürnberg. Anschließend schmorte er fünf Spiele in Folge auf der Bank.

Unlängst gab es schon Wechselgerüchte. Baumgartl stellte allerdings klar, dass er bleiben und sich durchsetzen wolle. Er war erst im Sommer ablösefrei von der PSV Eindhoven ins Ruhrgebiet gewechselt. Mit seinem Engagement gegen Wolfsburg zeigt er Geraerts jedenfalls, dass er jederzeit wieder für einen Einsatz bereit ist.

FC Schalke 04: Mega-Krach mit Reis

Inwiefern Baumgartls Ausmusterung auch mit seiner Vorgeschichte zu tun hat, ist unklar. Der Innenverteidiger war es, der mit einem öffentlichen Interview den Sturz von Thomas Reis als Trainer einleitete. Daraufhin suspendierte ihn der Klub für ein Spiel.

Noch mehr Neuigkeiten gibt es hier:

Das Auf und Ab könnte in der Rückrunde des FC Schalke 04 also die nächste Wende nehmen – auch wenn Baumgartl in erster Linie natürlich dafür da ist, Tore zu verhindern, anstatt sie selbst zu schießen.