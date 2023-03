FC Schalke 04: Star lässt Fans mit DIESER Aktion ausflippen– „Geiler Typ“

Gerade einmal anderthalb Monate trägt Tim Skarke jetzt erst das Trikot des FC Schalke 04, dennoch scheint er sich voll mit dem Verein zu identifizieren – anders ist diese Aktion des S04-Kickers kaum zu deuten.

Beim Auswärtsspiel gegen den VfL Bochum tauchte der 26-Jährige plötzlich im Gäste-Block auf und sorgte dort sicherlich für staunende Gesichter. In den sozialen Kanälen wird er für diese Aktion mächtig abgefeiert.

FC Schalke 04: Skarke bejubelt Derbysieg im Fan-Block

Mit einer Sehnenverletzung im Fuß fehlt Tim Skarke dem FC Schalke 04 nun schon seit drei Spielen. Statt mit seinen Kollegen unten auf dem Rasen zu kämpfen, feuerte er die Jungs deshalb wohl lieber einfach mit der Schalker Fanszene aus dem Gäste-Block. In seiner Instagram-Story teilte der 26-Jährige ein Foto aus dem Fanblock.

Bei Twitter wurde Skarkes Story geteilt und von den Fans mächtig abgefeiert. „Tim Skarke einfach in der Kurve wie GEil“, schrieb ein S04-Anhänger. Ein anderer meinte: „Geiler Typ“. So viel Verbundenheit und Unterstützung eines verletzten Spielers – das kommt bei den Schalke-Fans natürlich richtig gut an.

Und dann sah der 26-Jährige auch noch den ersten Schalker Auswärtssieg in der Bundesliga seit 38 Spielen. Der FC Schalke 04 besiegte den VfL Bochum im „kleinen Derby“ mit 2:0. Bochums Keeper Manuel Riemann drückte sich das 1:0 selbst über die Linie, das 2:0 erzielte Marius Bülter nach einstudierter Ecke. Für Skarke und die S04-Fans gabs im Block also einiges zu feiern.

Schalke: Skarke-Rückkehr offen

Nächste Woche geht es für den FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund weiter. Ob Skarke im Revierderby wieder auf dem Platz stehen kann oder ob er wieder bei den Fans im Block steht, ist noch fraglich. Bei Schalke wird man sicherlich hoffen, dass er bald wieder fit ist.