FC Schalke 04: Droht der Skarke-Transfer zu platzen? Dieser Anblick lässt die Hoffnungen schwinden

Dass Tim Skarke in diesem Winter den Weg zum FC Schalke 04 findet, schien eigentlich schon so gut wie in Stein gemeißelt. Schon seit Wochen halten sich die Gerüchte hartnäckig, Schalke hat sich sogar schon zu dem Spieler geäußert. Doch mit jedem Tag, der vergeht, wird der Wechsel unwahrscheinlicher.

Bei den Fans des FC Schalke 04 machen sich langsam Sorgenfalten breit. Dass Skarke am Samstag (7. Januar) nun sogar bei Union Berlin in der Startelf stand, lässt die Hoffnungen der S04-Anhänger noch mehr schwinden.

FC Schalke 04: Skarke-Deal auf der Kippe

„Leider müssen wir geduldig sein. Mir wäre es auch lieber, wenn wir all unsere Wünsche möglichst frühzeitig hätten umsetzen können“, sagte Sport-Vorstand Peter Knäbel bereits am Donnerstag (5. Januar) und packte dann über den aktuellen Stand bei Skarke aus: „In der Offensive sehen wir aktuell noch Bedarf. Mit Tim Skarke von Union Berlin sind wir uns grundsätzlich einig. Er möchte gerne zu uns wechseln. Aber zu einem Transfer gehören immer mehrere Parteien.“

Er wolle nicht ausschließen, dass im Zeitraum des Trainingslagers noch ein Zugang vermeldet werden könne. Man habe schließlich nicht ewig Zeit. Aber: „Es kann aber auch sein, dass wir erst nach unserer Rückkehr aus Belek etwas machen“, so Knäbel.

Ob der gewünschte Flügelstürmer wirklich Skarke heißt, darf inzwischen bezweifelt werden. Laut „Bild“ streiten sich Union und Schalke über die Länge der Leihe. S04 würde ihn demnach gerne bis 2024 ausleihen. Das passt den Berlinern aber nicht, weil Skarkes Vertrag laut Bericht nur bis 2024 läuft.

Skarke bei Union in der Startaufstellung

Statt mit dem FC Schalke 04 nach Belek (Türkei) zu reisen, befindet sich der Flügelstürmer nun mit Union im Trainingslager in Campoamor (Spanien). Mit großen Sorgen mussten die Schalke-Fans dann auch noch am Samstag (7. Januar) feststellen, dass Skarke beim Testspiel gegen den FC Augsburg 90 Minuten auf dem Platz stand und sogar eine Torvorlage beisteuerte.

Sollte der Skarke-Deal nicht bald unter Dach und Fach gebracht werden, muss sich Schalke 04 anderweitig umsehen. Den Königsblauen läuft so langsam, aber sicher die Zeit davon. Schon am 21. Januar geht die Bundesliga wieder los. Eigentlich sollte der neue Flügelflitzer deshalb schon im Trainingslager in Belek dabei sein.