FC Schalke 04: Boss Tillmann meldet sich zu Wort – ein Star kriegt eine deutliche Ansage

Mit dem Ende des Transferfensters kehrt für die Verantwortlichen des FC Schalke 04 etwas Ruhe ein. Mal wieder hatte der Zweitligist einen mittelschweren Umbruch zu stemmen. Ben Manga und Marc Wilmots taten auf dem Transfermarkt ihr Menschenmöglichstes.

Mit einigen Tagen Abstand blickt jetzt auch Vorstands-Boss Matthias Tillman auf den stressigen Sommer zurück. Während er viele lobende Worte findet, macht er zwei Spielern des FC Schalke 04 eine deutliche Ansage.

FC Schalke 04: Querelen mit den Aussortierten

Ein großes Kapitel des Sommers war bei den Knappen der Umgang mit aussortierten Ex-Stars. Ralf Fährmann, Timo Baumgartl und Dominick Drexler haben allesamt keine Zukunft bei der Profi-Mannschaft. Sie alle wurden entweder in die U23 versetzt oder trainierten individuell.

Der klare Schalke-Plan: die Spieler von der Gehaltsliste bekommen. Notfalls sollte dies mit der Auflösung der Verträge und der Zahlung von Abfindungen passieren. Mit Timo Baumgartl einigte sich der FC Schalke 04 schließlich, doch Fährmann und Drexler sind weiterhin Spieler des Ruhrpott-Klubs. Für einen von ihnen gibt es gepfefferte Worte von Tillmann.

Tillmann mit klarer Ansage

„Wir konnten uns mit fast allen Spielern einigen, denen wir am Anfang der Saison transparent gesagt haben, dass wir nicht mit ihnen planen“, erklärt der Vorstands-Boss in einer seiner mittlerweile regelmäßigen Videoansprachen an die blau-weiße Fangemeinde.

Mit Blick auf die Vertragsauflösungen sagt er: „Das ist uns nicht zu 100 Prozent gelungen. Aber es gehören immer zwei Seiten dazu.“ Was er genau meint? „Wenn ein Spieler ein gutes Angebot von einem anderen Klub erhält, den Vertrag aber nur auflösen möchte, wenn er weiterhin 100 Prozent der Bezüge von Schalke bekommt, dann können wir das als Verein nicht machen“, so Tillmann deutlich.

FC Schalke 04: Wer ist gemeint?

Wen der Streich-Profis Tillmann damit genau meint, lässt er offen. Zuletzt bestätigte Kaderplaner Manga allerdings, dass es Angebote zumindest für Drexler gegeben habe. Das lässt den Schluss zu, dass er auch hier gemeint sein könnte. Allerdings gibt es auch Gerüchte, dass Fährmann Angebote von anderen Vereinen abgelehnt haben soll.

Sowohl die Verträge von Fährmann als auch von Drexler laufen beim FC Schalke 04 bis 2025. Spätestens im kommenden Sommer wären sie also weg.