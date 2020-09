FC Schalke 04 begeistert mit DIESER starken Aktion

Starke Geste des FC Schalke 04!

Das Gelsenkirchener Ordnungsamt hatte den Königsblauen erlaubt, bei Heimspielen bis zu 300 Zuschauer in die Arena zu lassen. Und in den ersten Heimspielen der anstehenden Saison lädt Schalke 04 ganz besondere Gäste ein.

FC Schalke 04 lädt besondere Gäste ein

Wie der Verein mitteilte, geht ein Großteil der Karten im Pokalspiel gegen Schweinfurt (13.9.) sowie in der Ligapartie gegen Bremen (26.9.) an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gelsenkirchener Krankenhäuser, Seniorenheime sowie weiterer systemrelevanter Berufsgruppen.

„Uns ist es ein großes Anliegen, mit den Einladungen ein Zeichen des Zusammenhalts in Gelsenkirchen zu senden und den Menschen, die Außergewöhnliches geleistet haben und immer noch leisten, auf diesem Weg ein kleines Dankeschön auszusprechen“, sagt Schalkes Marketing-Vorstand Alexander Jobst.

Und weiter: „Dieser unermüdliche, uneigennützige und unverzichtbare Einsatz vieler Menschen ist für uns vorbildlich – nicht nur während der Corona-Pandemie.“ Darüber hinaus gehen einige Freikarten an Initiativen zur Unterstützung für Unternehmen aus der Region. Weitere Tickets geht an Privatpersonen, die ihren Mitmenschen in den vergangenen Monaten besonders vorbildlich geholfen haben.

Schalke vor schwierigem Auftaktprogramm

Am Sonntagnachmittag empfängt Schalke in der ersten Runde des DFB-Pokals den 1. FC Schweinfurt. In der darauffolgenden Woche geht für die Königsblauen die Bundesliga los, wenn S04 am Freitagabend zu Gast beim FC Bayern ist.

Am 2. Spieltag empfängt Schalke am Samstagabend zum Topspiel den SV Werder Bremen. Sollte Schalke den Auftakt bei den in diesem Jahr überragenden Bayern verlieren, würde die Mannschaft von Trainer David Wagner im Spiel gegen die Bremer schon gehörig unter Druck stehen. Denn am 3. Spieltag wartet mit einem Auswärtsspiel in Leipzig die nächste schwierige Aufgabe.

Nach der Partie gegen Union Berlin am 4. Spieltag steht für Schalke dann bereits das Derby bei Borussia Dortmund auf dem Programm. Der Saisonauftakt hat es für Schalke ganz schön in sich. (dhe)