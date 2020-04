FC Schalke 04 lässt Bombe platzen: KEIN Geld zurück für Tickets und Dauerkarten – „Der Verein wird…“

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 hat sich mit einer wichtigen Mitteilung an seine Fans gewandt. Der Anlass ist kein erfreulicher: Den Fans wird erklärt, dass es für erworbene Tickets und Dauerkarten kein Geld zurück gibt.

Aus der Mitteilung geht hervor: Inhaber von Einzeltickets oder Dauerkarten bekommen vom FC Schalke 04 KEIN Geld zurück. Dafür gibt es für die Fans vier andere Optionen.

FC Schalke 04 erstattet Ticketpreise nicht – mehrere Optionen für Karten-Inhaber

Dass der Klub seinen Fans eine Rückerstattung des Eintrittspreises verwehrt zeigt erneut, wie kritisch die Situation beim S04 ist. Durch die in der Coronakrise ausbleibenden Einnahmen ist Schalke in eine Situation geraten, die der Verein unmissverständlich als „existenzbedrohend“ bezeichnet.

„Der Verein wird sich bei allen Käufern der Dauerkarten per E-Mail melden“, erklärt der S04 nun in der Mitteilung, noch am Mittwoch soll jeder Fan eine Mail bekommen. Über ein Formular kann der Karten-Inhaber zwischen mehreren Optionen wählen, was eine Entschädigung angeht.

Dauerkarten-Inhaber können sich den anteiligen Preis für die Spiele, die ausfallen oder ohne Zuschauer ausgetragen werden, auf den Dauerkarten-Preis der nächsten Saison anrechnen lassen.

Alternativ gibt es entweder einen Gutschein für den Online-Fanshop oder ein Trikot für den Verzicht auf Geld. Die vierte Option ist der komplette Verzicht auf eine Entschädigung.

Tagestickets: Schal, Fanshop-Gutschein oder nichts

Ähnlich sieht es für die Fans aus, die eine Tageskarte für eins der restlichen Saison-Spiele gekauft haben. Statt Geld zurück können sie wählen zwischen einem Dankeschön-Schal und einem Fanshop-Gutschein – oder eben ganz verzichten.

Inhaber von Karten für das Revierderby haben sogar nur die Wahl zwischen einem Fanshop-Gutschein und einem Gutschein für eine Karte für das Auswärtsderby der nächsten Saison.