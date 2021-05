FC Schalke 04: Schöne Überraschung für die Fans! ER kehrt plötzlich zu S04 zurück

Fans des FC Schalke 04 haben Grund zur Freude.

Etwas mehr als ein Jahr ist es her, als der FC Schalke 04 überraschend die Trennung von seinem jahrelangen Pressesprecher Thomas Spiegel bekanntgab. Für viele kam diese Entscheidung – mitten in der Saison – damals aus dem heiteren Himmel.

Spiegel war zwei Jahrzehnte lang für den FC Schalke 04 aktiv gewesen, genoss bei vielen Fans große Beliebtheit. Sie konnten die Trennung daher überhaupt nicht nachvollziehen. Doch nun hat der Ex-Pressesprecher angekündigt, zum Verein zurückzukehren.

FC Schalke 04: Thomas Spiegel nimmt neue Tätigkeit auf Schalke auf

Rückblick: Am 5. Mai 2020 gaben die Königsblauen bekannt, dass man sich mit Spiegel darauf verständigt habe, dass dieser seine Tätigkeit als Direktor Medien, Kommunikation und PR mit sofortiger Wirkung niederlegen würde.

Hat über 20 Jahre für den FC Schalke 04 gearbeitet: Thomas Spiegel. (Archivbild) Foto: imago images / RHR-Foto

Die Bundesliga befand sich damals in der Corona-Pause, Schalke war damals lediglich sechs Spiele sieglos. Über die Gründe schwiegen beide Seiten. Dennoch kündigte der Verein schon damals an, dass Spiegel zu einem späteren Zeitpunkt und in anderer Funktion zurückkehren würde.

Lange Zeit hatte es dazu keine neuen Informationen gegeben, doch nun enthüllt der 54-Jährige selbst auf Twitter, dass er bereits in der kommenden Woche wieder bei den Königsblauen einsteigen wird.

#Infotweet

Fortsetzung: Ab dem 1. Juni arbeite ich beim FC Schalke 04 in der Direktion Fans & Vereinsangelegenheiten, und zwar im Bereich Tradition. #S04 pic.twitter.com/2kpy9pUZR8 — Thomas Spiegel (@TomMirror1904) May 28, 2021

„Fortsetzung: Ab dem 1. Juni arbeite ich beim FC Schalke 04 in der Direktion Fans & Vereinsangelegenheiten, und zwar im Bereich Tradition“, kündigt er sein neuen Aufgabengebiet an. Welche Aufgaben ihn dort genau erwarten, verriet er nicht.

Schalke-Fans freuen sich

Bei den Anhängern des Bundesligaabsteigers sorgte die Neuigkeit dennoch für großen Jubel. Viele hatten Spiegel, der jahrelang bei den Pressekonferenzen an der Seite der Trainer gesessen hatte, vermisst.

Ein Blick auf die Kommentare und Reaktionen zeigt, dass er sich der Unterstützung der Anhänger auch nach einem Jahr Auszeit sicher sein kann:

Sehr schön, dich wieder auf Schalke zu sehen!

Da freue ich mich mit Dir! Unter deinem Tweet sind so viele großartige Schalke Fans, die Dir gratulieren. Das sagt alles darüber aus wie gut diese Nachricht tut.

Super, dann gab es ja doch ein Happy End!

Beste Nachricht seit langem.

Das wurde auch Zeit, dass man dich wieder im Verein einbindet!

Klasse, wir können noch viel Kompetenz im Verein gebrauchen.

