FC Schalke 04: Diskussion entbrannt – jetzt schalten sich Reis und Terodde ein

Ist der FC Schalke 04 bundesligatauglich? Diese Diskussion keimte schon kurz nach dem Aufstieg auf. Durch die Pleitenserie in den vergangenen Wochen kommt sie nun noch einmal richtig in Fahrt.

Nach dem 1:2 des FC Schalke 04 bei Werder Bremen äußerten sich auch Neu-Trainer Thomas Reis und Stürmer Simon Terodde zu dieser Diskussion – und das mit ziemlich deutlichen Worten.

FC Schalke 04: Reis und Terodde mit deutlichen Worten

In Bremen kassierte der S04 die siebte Niederlage in Folge. Der letzte und bislang einzige Saisonsieg, das 3:1 gegen den VfL Bochum, liegt schon zwei Monate zurück. Immer mehr Fans und Experten zweifeln deshalb an der Erstliga-Tauglichkeit des königsblauen Kaders.

Hat Ex-Manager Rouven Schröder ein Team hinterlassen, das einfach nicht gut genug ist für die Bundesliga? Für den Winter hat Schalke bereits personelle Verstärkung angekündigt. Offenbar gibt es auch intern den ein oder anderen Zweifler.

Ist der S04 bundesligatauglich?

Thomas Reis und Simon Terodde gehören offenbar nicht dazu. Nach dem 1:2 beim SV Werder stellten sich die beiden vor die Mikrofone und machten ein deutliches Statement über die Kaderqualität ihres S04.

„Wir haben heute gezeigt, dass die Mannschaft fähig ist, in der Bundesliga zu spielen“, stellte Reis unmittelbar nach Abpfiff klar. In Bremen zeigte Schalke ein ganz anderes Gesicht als noch unter Reis-Vorgänger Frank Kramer. Schalke war mit und ohne Ball mutig, präsentierte sich mit dem Mitaufsteiger über lange Zeit auf Augenhöhe. Reis hadert mit dem nicht gegebenen Führungstreffer und konstatiert: „Heute hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen, sondern die etwas glücklichere.“

„Auf jeden Fall in der Lage, Bundesliga zu spielen“

Auch Terodde äußerte ähnliche Worte. Nach dem Spiel sagte er: „Heute steh ich hier und bin stolz, weil wir alles dagegengesetzt haben – und Pavlenka war glaub ich heute der beste Mann bei Werder Bremen. Leider hat es nicht funktioniert für uns, doch ich stehe hier erhobenen Hauptes.“

Obendrein stellte er wie Reis klar: „Ich hab eine Mannschaft gesehen, die auf jeden Fall in der Lage ist, Bundesliga zu spielen.“ Auch die Fans honorierten die deutliche Leistungssteigerung ihres FC Schalke 04 am Osterdeich. Die Hoffnung, sich als bundesligatauglich zu zeigen, sind definitiv gestiegen. Die Diskussionen werden aber bleiben, bis sich der S04 aus dem Keller punkten kann.