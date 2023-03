FC Schalke 04: Reis-Klartext vor Revierkracher – „War uns wurscht“

So etwas ist man in Gelsenkirchen schon gar nicht mehr gewohnt. Sechs Spiele in Folge ohne Niederlage sind als Abstiegskandidat ein Brett. Zudem gelangen zuletzt zwei Siege hintereinander. Selbst auswärts kann er FC Schalke 04 wieder gewinnen.

Einen besseren Zeitpunkt für den Leistungsschub als vor dem Derby hätte es wohl nicht geben können. Doch spielt der FC Schalke 04 jetzt am Maximum? Oder können sich die Fans auf noch mehr freuen?

FC Schalke 04: Geht noch mehr?

Mit dem Erfolg gegen Bochum feierten die Knappen wichtige Big Points. Nun soll die Woche mit einem weiteren Derby-Sieg veredelt werden. Auch wenn man weiterhin im Keller steht, sind die Knappen zuversichtlich wie lange nicht, dass man Borussia Dortmund ein Bein stellen kann.

++ Schalke – BVB: Erster großer Derby-Streit entbrennt – doch weder Fans noch Vereine sind beteiligt ++

Bei noch keiner Niederlage in der Rückrunde stellt sich manch ein Fan des FC Schalke 04 die Frage, ob Thomas Reis die Mannschaft mittlerweile an die Leistungsgrenze gebracht hat – oder ob vielleicht noch mehr drin ist. Darauf hat der Cheftrainer eine klare Antwort.

„Der ist fehl am Platz“

„Das ist schwer zu sagen“, entgegnete Reis auf eine entsprechende Frage bei der Pressekonferenz zum BVB-Spiel. „Wir wissen, dass wir in Bochum kein tolles Fußballspiel gemacht haben – aber das war uns wurscht“, sagte er mit einem leichten Grinsen.

Wer gedacht habe, dass man in Bochum permanent fußballerische Elemente hätte setzen können, „der ist ein bisschen fehl am Platz“, erklärte Reis. Man sei momentan in der Lage, Spiele zu gewinnen. Wie man an drei Punkte komme, ist für den Coach bei der aktuellen Tabellensituation zweitrangig.

FC Schalke 04: Reis meckert trotzdem

Trotzdem gibt der Übungsleiter intern den Mahner, legt den Finger in die Wunde. Dennoch sei er mit der Art und Weise aktuell zufrieden, berichtete er zudem. Man müsse sich jeden Punkt hart erkämpfen. Anders dürfte es auch am kommenden Samstag nicht sein.

„Uns wird nichts geschenkt. Was die Einstellung angeht, sind wir schon nah an den 100 Prozent dran“, so der Trainer des FC Schalke 04. „Sonst wären diese Ergebnisse nicht möglich.