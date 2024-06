FC Schalke 04: Nächster Neuzugang zum Nulltarif? S04 hat IHN im Visier

Beim FC Schalke 04 ist der Umbruch im vollen Gange. Zahlreiche Profis wurden bereits verabschiedet und auch fünf Neuzugänge konnte S04 bereits präsentieren – vier davon zum Nulltarif.

Jetzt ist der nächste Spieler beim FC Schalke 04 im Gespräche und auch er wäre für S04 ablösefrei zu haben. Die Rede ist von Thomas Isherwood. Sein Vertrag beim SV Darmstadt läuft im Sommer aus.

FC Schalke 04 mit Interesse an Isherwood

Ron-Thorben Hoffmann, Anton Donkor, Jannik Bachmann und Amin Younes – diese vier Kicker unterschrieben in diesem Sommer bereits beim FC Schalke 04 und hatten dabei eins gemeinsam. Königsblau hat für sie keine Ablösesumme bezahlt. Darauf dürfte es auch bei den nächsten Transfers hinauslaufen.

Thomas Isherwood passt damit perfekt ins Profil der Schalker. Sein Vertrag beim SV Darmstadt läuft am 30. Juni aus. Er wäre in diesem Sommer also ablösefrei zu haben. Laut dem schwedischen Portal „fotbollsthlm.se“ soll S04 sogar tatsächlich Interesse an dem 25-Jährigen haben.

Demnach wäre Königsblau aktuell seine erste Wahl. Allerdings soll auch AIK Solna ein Auge auf den schwedischen Innenverteidiger geworfen und bereits zu ihm Kontakt aufgenommen haben. Das berichtet der „Expressen“.

Ordentliche Portion Erfahrung in der 2. Bundesliga

Isherwood wechselte 2015 aus Schweden in die Jugend des FC Bayern München. Den Sprung zu den Profis schaffte er dort aber nicht. Über Bradford City und den Östersunds FK führte sein Weg 2021 zurück nach Deutschland zum SV Darmstadt.

Für die Lilien absolvierte er insgesamt 40 Spiele in der 2. Bundesliga und 12 Spiele in der Bundesliga. 2023 stieg er mit Darmstadt in die Bundesliga auf.