FC Schalke 04: Thiaw und Trainer Baum wüten nach Pleite gegen Leverkusen – „Sch***-Situation“ ++ „Bin stinksauer“

Gelsenkirchen. Gegen Bayer Leverkusen kassierte der FC Schalke 04 die nächste klare Klatsche! Am Ende gingen die Knappen mit viel Wut im Bauch vom Platz.

Denn die Fehler sehen sie trotz eines umstrittenen Leverkusener Führungstreffers bei sich selbst. Vor allem Verteidiger Malick Thiaw und Trainer Manuel Baum wurden nach Abpfiff deutlich.

FC Schalke 04: Thiaw und Baum wüten nach Leverkusen-Pleite

Schalke hatte gegen Leverkusen viel investiert, um endlich wieder etwas Zählbares mitnehmen zu können. Am Ende reichten auch bessere Sprintwerte und enorme Einsatzbereitschaft nicht, um Leverkusen gefährlich werden zu können.

„Das ist echt zum Kotzen. Ich bin stinksauer, dass wir aus so einem Spiel nicht mehr rausholen“, wütete S04-Trainer Baum nach dem Spiel am „Sky“-Mikrofon. „Wir sind so sauer auf uns, dass wir es nicht hinkriegen unsere Energie und Leistung in Punkte umzumünzen.“

Verteidiger Thiaw schlug in die gleiche Kerbe: „Wir trainieren eigentlich gut, wir geben alles“, so der Eigentorschütze. „Wir müssen einfach Männer sein und Eier haben jetzt. Jetzt müssen wir punkten - jetzt oder nie!“ In den nächsten drei Partien geht es für S04 gegen Gegner in tabellarischer Reichweite: Augsburg (10.), Freiburg (14.) und Bielefeld (16.).

Malick Thiaw war nach der Leverkusen-Klatsche sauer. Foto: imago images / Poolfoto

Torhüter Langer, der für die verletzten Fährmann und Rönnow eingesprungen gab offen zu: „Es tut unglaublich weh. Wir haben versucht, einen extremen Aufwand zu betreiben. Wenn wir bei 0:2 den Elfmeter machen, dann wird es vielleicht nochmal was. Es ist eine ganz schwierige Zeit für uns momentan.“

Alle drei Vertreter aus dem blau-weißen Lager waren sich einig: Schalke muss aus seinen Gelegenheiten mehr machen. Erzielt Skrzybski in der 72. Minute den Anschlusstreffer, ist wieder alles möglich, so der Tenor.

Trotz allem versuchte Langer, optimistisch zu bleiben: „Ich denke, wir müssen genau so – mit dem Einsatz – weitermachen. Wir können das Ding jetzt nicht abschließen. Wir werden weiter kämpfen und hoffentlich nächste Woche den ersten Dreier einfahren.“

Am kommenden Sonntag geht es für S04 gegen den FC Augsburg (Anstoß: 15.30, DER WESTEN berichtet live). Wieder MUSS Schalke punkten.

