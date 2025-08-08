Schalke reibt sich schon die Hände! Thiaw vor spektakulärem Wechsel?

Der Saisonbeginn vom FC Schalke 04 hat einen vielversprechenden Eindruck gemacht. Dennoch ist klar: Die Kaderplanungen sind noch nicht abgeschlossen. Königsblau muss sich noch weiter verstärken. Und ein alter Bekannter könnte die entscheidende Hilfe bieten.

Bekanntlich hat der FC Schalke eine Weiterverkaufsklausel beim ehemaligen Juwel Malick Thiaw. Schon seit Wochen gibt es Gerüchte über einen Abgang bei der AC Mailand, wodurch der Revierklub profitieren würde. Jetzt wird es wieder heiß um den 23-Jährigen – und zwar mit noch höheren Summen als gedacht.

Schalke mit Weiterverkaufsklausel bei Thiaw

Vor einigen Wochen stand Thiaw kurz vor einem Wechsel zum italienischen Klub Como. 25 Millionen Euro standen dort im Raum, doch Thiaw lehnte persönlich ab. Bitter für Schalke, denn der Klub hätte mehreren Medienberichten zufolge 1,5 Millionen Euro für das ehemalige Talent erhalten.

Doch was damals so bitter war, könnte sich jetzt als Riesengelegenheit erweisen. Wie der renommierte italienische Transferexperte Matteo Moretto berichtet, hat Newcastle United die Fühler nach Thiaw ausgestreckt – und jetzt sind sogar ganz andere Summen im Gespräch.

Geldregen für S04?

Mehreren italienischen Berichten zufolge soll Milan von Newcastle sogar rund 35 Millionen Euro verlangen. Vom englischen Klub erhoffe man sich in Mailand noch mehr Geld als von Como. Das wäre ein dicker Geldregen für die finanziell so angeschlagenen Schalker. Die gehandelte Weiterverkaufssumme, die Schalke vom Como-Deal erhalten hätte, würde damit nochmals steil ansteigen.

Das Problem für Schalke: Thiaw hat bislang eine starke Vorbereitung für Mailand gespielt. Neu-Coach Massimiliano Allegri soll begeistert von Thiaw sein und wolle ihn daher nicht abgeben. Doch wie Matteo Moretto berichtet, soll Mailand bei der geforderten Summe durchaus gesprächsbereit sein.