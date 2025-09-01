FC Schalke 04 verkündet Test-Hammer! Plan für Länderspielpause steht

Für den FC Schalke 04 steht die Länderspielpause vor der Tür. Derzeit steht man in der zweiten Bundesliga auf Tabellenplatz zwei, im DFB-Pokal hat man dazu die zweite Runde erreicht. Es läuft unter Neu-Trainer Miron Muslic.

Nun hat Königsblau für die bevorstehende Zeit ohne Pflichtspiel eine Hammer-Nachricht verkündet. Der FC Schalke 04 testet in der Länderspielpause gegen einen echten Hammer-Gegner.

FC Schalke 04: Testspiel in Mönchengladbach geplant

Bundesliga-Stimmung beim FC Schalke 04! Wie der Revierklub bekanntgegeben hat, testet die Profi-Mannschaft von Trainer Muslic am Freitag (5. August) gegen Borussia Mönchengladbach. Gespielt wird auf dem „Fohlenplatz“ des Bundesligisten, der direkt neben dem heimischen Borussia-Park liegt.

Anstoß der Begegnung ist um 15 Uhr. Auch Fans des FC Schalke 04 haben die Chance, die Partie live vor Ort zu verfolgen. Für die insgesamt 1.729 Plätze vor Ort startet am Montag (1. September) ein Ticketverkauf, der ausschließlich über den Ticket-Shop von Borussia Mönchengladbach erfolgt. Eine Tageskasse wird es dagegen nicht geben. Die Steh- und Sitzplatzkarten werden für Vollzahler zehn Euro kosten, ermäßigt belaufen sich die Preise auf fünf Euro.

Schwacher Start in Mönchengladbach

Während der FC Schalke 04 einen starken Start in die neue Saison erwischte, sieht das bei Borussia Mönchengladbach ganz anders aus. Nach zwei Spieltagen hat man gerade einmal ein mageres Pünktchen auf dem Konto, dazu wartet die Mannschaft von Gerardo Seoane weiter auf das erste eigene Bundesliga-Tor.

Trotz dessen geht die „Fohlenelf“ natürlich als klarer Favorit ins Testspiel gegen den FC Schalke 04. Für die Gäste ist es derweil ein guter Test, um trotz der Länderspielpause im Rhythmus zu bleiben.