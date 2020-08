FC Schalke 04: Schalke gewinnt gegen Saloniki – doch die Fans sehen schwarz

Zum Abschluss des Trainingslagers trat der FC Schalke 04 im Testspiel gegen Aris Saloniki an. Während die Knappen (gerade in der ersten Halbzeit) immerhin eine stabilere Leistung gegenüber vorherigen Tests zeigten, hatten die Fans ganz andere Sorgen.

In der ersten Halbzeit sahen die Fans des FC Schalke 04 regelrecht schwarz.

FC Schalke 04: Mannschaft kämpft auf dem Platz – Verein mit der Technik

Vor der Partie fragten sich die Fans des FC Schalke 04, wie ihr Herzensverein nach einer Woche turbulentem Trainingslager gegen den griechischen Erstligisten auftreten würde. Die Antwort: Immerhin konzentrierter und souveräner als noch gegen Uerdingen – Zumindest über weite Strecken.

FC Schalke 04 – Aris Saloniki 1:0 (0:0)

Tore: 1:0 Kutucu (47.)

Schalke begann die Partie mit ruhigem Spielaufbau, Chancen waren allerdings über weite Strecken Mangelware. Mark Uth und Steven Skrzybski vergaben nach einer Viertelstunde eine Doppelchance. Auf der anderen Seite war es mehrmals Ralf Fährmann zu verdanken, dass es torlos in die Pause ging.

Die Fans der Königsblauen hätten sicherlich gerne noch mehr von der Partie gesehen, doch zwischendrin sahen sie einfach nur schwarz. Die Schalker boten allen Fans, die nicht live in Österreich dabei sein konnten, einen kostenlosen Livestream an.

Entschuldigt bitte die zwischenzeitliche Störung bei unserem Livestream. Wir arbeiten intensiv daran, dass es nun reibungslos weiterläuft.#S04 | 🔵⚪ | #S04Aris pic.twitter.com/gjLelwKEaI — FC Schalke 04 (@s04) August 28, 2020

Während der Übertragung jedoch hatte der Verein mit einigen technischen Problemen zu kämpfen. Immer wieder stockte das Bild, fiel zeitweise sogar komplett aus. Offenbar war ein Satellit ausgefallen. Das brachte selbst Kommentator Jörg Seveneick zur Verzweiflung.

Der Satellit hat vermutlich Corona und zum Haare herausreißen hat er nicht mehr genügend - @JSeveneick ist beim Testspiel von #Schalke in Hochform! #S04Aris | #S04 — Raphael Wiesweg (@RaphaelWiesweg) August 28, 2020

Der Verein arbeitete mit Hochdruck an einer Lösung. Pünktlich zur zweiten Halbzeit lief dann aber alles wieder.

Kutucu sorgt für Blitzstart

Das war auch bitter nötig, denn die zweite Halbzeit begann mit einem wahren Knall. Eben erst eingewechselt setzte sich Ahmet Kutucu gegen die Defensive Salonikis durch und traf nach wenigen Sekunden auf dem Feld zum 1:0.

In der Folge war es immer wieder Fährmann zu verdanken, dass es beim knappen Spielstand blieb. Der ehemalige Kapitän hielt Chance um Chance der Griechen fest und war am Ende der Matchwinner für den blauweißen Sieg. Am Samstag geht es dann zurück nach Gelsenkirchen.(mh)