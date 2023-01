FC Schalke 04 vor Leipzig-Spiel mit großen Sorgen – trifft Reis DIESE schwierige Entscheidung?

Mutmacher oder Stimmungskiller – so recht kann man beim FC Schalke 04 die Partie gegen Eintracht Frankfurt noch nicht einordnen. Die Knappen zeigten eigentlich eine richtig gute Leistung. Jedoch blieb es beim eigentlich.

Denn während man vorne keine Chance verwerten konnte, donnerte der Europa-League-Sieger Alexander Schwolow die Dinger hinten nur so rein. Schon am Dienstag steht für den FC Schalke 04 der nächste Kracher an. Muss Thomas Reis eine schwierige Entscheidung treffen?

FC Schalke 04: Glückloser Held

Er war der größte Aufstiegsheld von allen. Mit 30 Treffern ballerte Simon Terodde die Königsblauen vergangenen Sommer zurück in die Bundesliga. Wer gehofft hatte, er könnte nun auch endlich seinen Erstliga-Fluch ablegen, der irrte.

Denn einmal mehr zeigt sich, dass beim Angreifer in der Bundesliga mächtig Sand im Getriebe ist. So auch gegen Frankfurt, wo Terodde eine Zahl an Möglichkeiten vergab. Das Ergebnis: Der FC Schalke 04 verlor mit 0:3.

Neuzugang steht bereit

Und genau an diesem Punkt könnte Thomas Reis jetzt einen Cut machen und den Aufstiegshelden auf die Bank setzen. Gewiss eine schwierige Entscheidung, denn Terodde ist Anführer, Star und Liebling der Fans. Doch mit Michael Frey hat der Trainer einen Neuzugang beim FC Schalke 04, der darauf brennt sich reinzuwerfen.

Das weiß Reis und gab deshalb nach dem Spiel zu Protokoll: „Wir machen uns viele Gedanken. Simon Terodde fehlt gerade das Quäntchen.“ Und weiter: „Michael Frey ist ein Wühler und Arbeiter, der bei den Fans etwas entfachen kann.“

FC Schalke 04: Terodde auf der Bank?

So könnte Terodde schon gegen RB Leipzig ein Platz auf der Bank drohen. Bereits am Dienstag geht es für die Knappen mit einer englischen Woche weiter. Nach den Ergebnissen des Wochenendes hat sich die Situation im Tabellenkeller nochmals verschärft.

Deshalb braucht es jetzt dringend Tore für den FC Schalke 04. Gut möglich, dass Reis zu dem Schluss kommt, die lahmende Offensive mit einem Neuzugang aufzumischen.