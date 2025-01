FC Schalke 04: Deal perfekt! S04 verkündet Transfer

Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern, nun ist der Deal perfekt: Lino Tempelmann wird den FC Schalke 04 mit sofortiger Wirkung verlassen. Wie der Klub am Montagmorgen bestätigte, wird sich der Mittelfeldspieler Liga-Konkurrent Eintracht Braunschweig anschließen.

Von Trainer Kees van Wonderen aussortiert, forcierte der 25-Jährige seinen Winter-Abgang vom FC Schalke 04 (hier mehr). Nach dem Medizincheck am Wochenende steht der Rückrunden-Leihe zu den Löwen nun nichts mehr im Weg.

FC Schalke 04: Tempelmann wechselt nach Braunschweig

Auf Schalke hat er keine Chance, in Braunschweig sucht man einen zentralen Mittelfeldspieler. Die Leihe von Lino Tempelmann – ein Match! Nach erfolgreichen Verhandlungen und Medizincheck ist jetzt alles klar. Der Rechtsfuß wechselt für den Rest der Saison innerhalb der 2. Bundesliga.

„Mit seiner beeindruckenden Einstellung hat sich Lino in der Hinrunde nach längerer Ausfallzeit stark ins Team zurückgekämpft. Zuletzt hatte er aber nur wenige Einsätze bei uns. Er hat intern seinen Wunsch nach mehr Spielzeit nachvollziehbar hinterlegt. Wir haben gemeinsam eine sinnvolle Lösung für die Rückrunde gefunden“, sagt Youri Mulder, für den es der erste Transfer als Schalkes Interims-Sportdirektor ist.

„Ich hoffe, dass die Leihe eine Win-Win-Situation für mich und die Eintracht sein wird“, sagt Lino Tempelmann nach seinem vorläufigen Abschied vom FC Schalke 04. „Ich will dabei mithelfen, dass wir gemeinsam die Klasse halten können. Im vergangenen Jahr hat man bei der Eintracht gesehen, was mit einer guten Rückrunde erreicht werden kann. Ich bin überzeugt, dass wir das auch in diesem Jahr schaffen werden. Ich fühle mich sehr fit und möchte auf dem Platz zeigen, dass ich bereit bin.“