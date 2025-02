FC Schalke 04: Ausgerechnet er! S04-Leihgabe macht van Wonderen jetzt richtig Druck

Nachdem der Kader des FC Schalke 04 im vergangenen Sommer mächtig durchgespült wurde, nahm S04-Boss Ben Manga auch in diesem Winter einige Veränderungen vor. Insbesondere auf der Abgangsseite konnte Königsblau einige Altlasten loswerden.

Doch genau einer dieser Spieler, der unter Trainer Kees van Wonderen nie wirklich zum Zug kam, macht dem FC Schalke 04 jetzt richtig Druck. Diese Leihgabe dreht bei seiner Leihstation so richtig auf – und könnte seinem Ex-Klub schon bald im Nacken sitzen!

FC Schalke 04: Tempelmann dreht in Braunschweig auf

Lino Tempelmanns ersten eineinhalb Jahre auf Schalke waren alles andere als leicht. Der 26-Jährige kam im Juli 2023 aus Freiburg zum S04, sollte bei Königsblau im zentralen Mittelfeld eine wichtige Rolle einnehmen. Doch der frühere Nürnberger spielte eine schwache Premierensaison. Die Folge: Im vergangenen Sommer wurde ihm die Trikotnummer zehn weggenommen, ein Abgang sollte schnell realisiert werden.

Geklappt hat das letztendlich erst vor wenigen Wochen. Eintracht Braunschweig sicherte sich die Dienste des Schalkers, allerdings nur per Leihgeschäft ohne Kaufoption. Das dürfte man beim BTSV inzwischen schon wieder bereuen, denn Tempelmann dreht im „Löwen“-Trikot mal so richtig auf. In seinen ersten fünf Einsätzen, die er allesamt über die volle Distanz absolvierte, konnte der gebürtige Münchener bereits drei Tore erzielen.

Braunschweig rückt S04 auf die Pelle

Der jüngste 1:0-Sieg gegen Darmstadt, bei dem Tempelmann den Treffer des Tages erzielen konnte, sorgt nun dafür, dass Eintracht Braunschweig zum ersten Mal seit Wochen die Abstiegsränge verlassen hat. Derzeit steht Tabellenplatz 15 zu Buche. Damit liegt man nur einen Rang hinter Schalke 04.

Der Rückstand auf Königsblau beträgt zwar vorerst weiter drei Punkte, allerdings dürfte S04 daran gelegen sein, den Vorsprung auf den BTSV wieder zu vergrößern – und gar nicht erst wieder in den Abstiegskampf abzurutschen.