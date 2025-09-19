Diese Rückkehr erfreut alle Schalke-Fans – doch Muslic tritt auf die Bremse

Die ersten Spieltage haben ein klares Bild beim FC Schalke 04 abgegeben. Die Abwehr von Königsblau steht bereits gut. Schalke ist im Vergleich zu den vergangenen Jahren schwer zu bespielen und hinten kaum anfällig. Dies fällt aber bislang zulasten des Offensivspiels aus.

Um das Spiel nach vorne zu beleben, könnte bald ein Rückkehrer helfen. Denn Schalke-Talent Zaid Tchibara wurde wieder auf dem Platz gesichtet. Doch Miron Muslic tritt bei ihm dennoch auf die Bremse.

Tchibara mit steilem Schalke-Aufstieg

Tchibara hatte bei Schalke einen steilen Aufstieg erlebt. In der U19 überzeugte er in der Saison 2024/25 so sehr, dass er in der Wintervorbereitung den Sprung zu den Profis schaffte. Für Tchibara folgten dann der Profivertrag und zwei Einsätze in der 2. Bundesliga – zunächst beim 2:1-Erfolg gegen Karlsruhe und anschließend gegen den SV Darmstadt.

Das Spiel gegen die Lilien wurde für Tchibara allerdings zum Albtraum. Der erst 19-Jährige erlitt in der Partie einen Kreuzbandriss. Nach einem langen Ausfall und der komplett verpassten Vorbereitung unter Neu-Coach Miron Muslic folgte für Tchibara nun die Rückkehr auf den Platz.

Muslic drückt auf die Bremse

Seit einigen Wochen dreht der Youngster bereits Runden, jetzt wurde er sogar schon mit dem Ball am Fuß gesichtet. Können sich die Schalke-Fans also auf ein baldiges Comeback freuen? Muslic drückt bei der Pressekonferenz vor dem Magdeburg-Spiel (Samstag, 13.00 Uhr) auf die Bremse: „Zaid ist auf einem sehr, sehr gutem Weg. Er macht schon sehr viele Dinge mit dem Ball. Aber ich möchte kein Zeitfenster nennen, weil ich das nicht mit der medizinischen Abteilung abgesprochen habe und ich nicht irgendeinen Zeitdruck aufbauen möchte – weder auf Zaid noch auf die medizinische Abteilung.“

Schalke-Fans müssen sich also noch auf ihr Juwel gedulden. Doch Muslic ist auch schon jetzt ein Fan des 19-Jährigen: „Zaid ist ein hochveranlagter junger Offensivmann. Wenn er fit ist, wird er uns viel Freude bereiten“, so Schalkes Coach. Die Offensive ist zwar üppig besetzt und Tchibara hat dort eine Menge Konkurrenz vor sich – zuletzt auch durch die Verpflichtung von Christian Gomis. Doch Schalke benötigt schließlich ein belebendes Element in der Offensive – und Tchibara könnte dieses sein.