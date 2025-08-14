Geht beim FC Schalke 04 jetzt alles ganz schnell? Bulut-Angebot offenbar eingetroffen

Taylan Bulut galt in diesem Transfersommer beim FC Schalke 04 als sicherer Abgang. Nicht, weil er sportlich nicht überzeugen konnte – im Gegenteil. Weil Bulut so gut und wertvoll ist, müssen ihn die Knappen eigentlich verkaufen, um die eigenen Finanzen geradezurücken.

Doch bisher passierte an der Bulut-Front relativ wenig, weshalb der Außenverteidiger die Vorbereitung beim FC Schalke 04 absolvierte und in den ersten beiden Saisonspielen auch zum Einsatz kam. Doch jetzt nimmt die Gerüchteküche wieder Fahrt auf! Denn aus der Türkei soll ein Angebot für den Spieler eingetroffen sein.

FC Schalke 04: Angebot aus Istanbul

Das jedenfalls berichtet der bekannte türkische Transferjournalist Yagiz Sabuncuoglu. Demnach habe Besiktas Istanbul nun ein offizielles Angebot für den Rechtsverteidiger bei den Knappen eingereicht. Außerdem wolle Bulut unbedingt für Besiktas spielen und warte jetzt auf eine Einigung der beiden Vereine!

Wie hoch genau das Angebot von Besiktas ausfällt, verrät Sabuncuoglu nicht. Sollte das Angebot in Gelsenkirchen jedoch wirklich eingegangen sein, läge der Ball jetzt beim FC Schalke 04.

Wie viel Geld will Schalke?

Dadurch, dass eine Ausstiegsklausel in Buluts noch bis 2029 geltenden Vertrag verstrichen ist, kann Sport-Vorstand Frank Baumann die Ablöse für den Spieler frei verhandeln. Wie „Sky“ wenig später berichtete, soll das Angebot zwischen fünf und sechs Millionen Euro plus Boni liegen.

Noch mehr von uns liest du hier:

Ob nun endlich Fahrt in die Sache kommt? Das wäre für den FC Schalke 04 auch aus anderen Gründen wichtig. Denn so bekäme man die finanziellen Mittel, um auch den Zweitligakader noch einmal zu justieren. Die ersten beiden Spieltage machten klar, dass in manchen Mannschaftsteilen noch Verstärkung gebraucht wird.