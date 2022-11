FC Schalke 04: Verträge verlängert! S04 bindet zwei Talente

Gerade erst hat der FC Schalke 04 den Mega-Vertrag für Juwel Assan Ouedraogo verkündet, da gibt es auch schon die nächsten guten Nachrichten aus der Knappenschmiede.

Zwei weitere Talente bleibe dem FC Schalke 04 treu. Niklas Dörr und Max Grüger haben ihre Verträge beim S04 verlängert.

Die Freude über den neuen Vertrag für Ouédraogo war groß. Jetzt legen die Knappen noch einmal nach. Zwei weitere Talente aus der Knappenschmiede haben ihre Verträge verlängert. Niklas Dörr und Max Grüger bleiben königsblau.

Beide haben sich im knallharten Konkurrenzkampf der Schalker Jugend bis in die U19 vorgespielt. Und offenbar überzeugt – denn beide sollen dem S04 erhalten bleiben. Am Donnerstag gaben die Agenturen der Youngster bekannt, dass Dürr und Grüger ihre Kontrakte verlängert haben.

Dürr kam 2020 als 14-Jähriger vom FSV Hollenbach (Bayern) nach Gelsenkirchen. Mit Schalkes U17 ist er dieses Jahr nicht nur Deutscher Meister geworden – der Stürmer hatte mit Tor und Vorlage im Halbfinal-Rückspiel einen erheblichen Anteil daran, dass der S04 überhaupt im Endspiel stand. Mit 16 Jahren rückte dann bereits zur A-Jugend auf, spielt darüber hinaus in Deutschlands U17-Nationalmannschaft.

Max Grüger ist in der U19 des S04 einer der dienstältesten Schalker. In Gelsenkirchen geboren kam er 2012 als Siebenjähriger (!) vom SSV Buer in die Knappenschmiede und zockt seither für die Knappen. Obwohl ebenfalls erst in dieser Saison in die A-Jugend aufgerückt, stand der zentrale Mittelfeldspieler in fast jedem Pflichtspiel auf dem Platz.

Die U19 soll nun nicht der Höhepunkt ihrer Fußballerlaufbahn bleiben. Besonders in klammen Zeiten wie diesen käme dem FC Schalke 04 nichts mehr gelegen, als Verstärkung aus dem eigenen Nachwuchs.