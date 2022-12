FC Schalke 04: Talent drängt sich auf! Forderung wird laut – „Hoffentlich bekommt er die Chance“

Da wird bestimmt auch Thomas Reis genau hingeschaut haben, als die U23 des FC Schalke 04 die Reservemannschaft des 1. FC Köln in der Regionalliga West mit 5:0 abgefertigt hat.

Dabei glänzte ein Talent, das in dieser Saison richtig aufblüht, einmal mehr auf. Nun wird bei vielen Fans die Forderung laut, dass das Juwel auch bei den Profis des FC Schalke 04 eine Chance bekommen sollte.

FC Schalke 04: Talent drängt sich auf

Dass die zweite Mannschaft des FC Schalke 04 in dieser Saison in der Regionalliga West nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird, liegt auch an Soichiro Kozuki. Mit acht Toren und fünf Vorlagen in 14 Spielen hat der Japaner einen großen Anteil daran, dass S04 mit 30 Punkten in der oberen Tabelle zu finden ist.

Beim 5:0-Kantersieg gegen die Kölner gelangen dem Mittelfeldspieler zwei weitere Treffer. Die anderen Tore erzielten Rufat Dadashov, Sidi Sane, und Daniel Kyerewwa. Neben Sané durften auch Kerim Calhanoglu und Torhüter Justin Heekeren weiter viel Spielpraxis sammeln, die sie bei den Profis (noch) nicht bekommen.

Durch seine durchgehend starken Leistungen macht sich Kozuki immer mehr und mehr beim königlichen Anhang bemerkbar. Schließlich braucht der FC Schalke 04 in der Rückrunde der Fußball-Bundesliga mehr Offensivpower, wenn man den Klassenerhalt schaffen will.

Fan-Forderung nach Kozuki wird laut

Daher gibt es schon erste Forderungen, dass Kozuki auch bei der ersten Mannschaft Einsatzzeiten bekommen sollte. „Mal bei den Profis einsetzen“, fordert ein Fan auf Twitter. „Definitiv“, stimmt ihm ein anderer zu.

Soichiro Kozuki macht in der Reservemannschaft des FC Schalke 04 auf sich aufmerksam. Foto: IMAGO / Fotostand

Ein S04-Fan, der sich scheinbar mit Kozuki befasst hat, schreibt: „Ein sehr talentierter Spieler. Damals zusammen mit Takefusa Kubo und Keito Nakamura für die U-Nationalmannschaften Japans unterwegs. Im Alter von 17 Jahren hat er sein Debüt in der zweiten japanischen Profiliga gegeben. Hoffentlich bekommt er die Chance bei den Profis. Er ist zu gut für die Regionalliga. Wieso nicht im offensiven Bereich, wo bei uns große Probleme liegen, mal ,Risiko‘ gehen? Sollte er einschlagen, reden wir nicht nur von sportlicher Hilfe, sondern auch vom Kaderwert – gerade in der Offensive.“

Mehr News für dich:

Ob das auch Thomas Reis so sieht? In diesem Winter will der FC Schalke 04 sich verstärken. Vier Millionen Euro stehen den Königsblauen dabei zur Verfügung. Vielleicht findet man die Verstärkung aber auch in der Knappenschmiede…