FC Schalke 04: Talent schwärmt von S04 – „Ein großer Verein“

Der FC Schalke 04 war in den vergangenen Jahren bekannt für seine wirklich starke Jugendarbeit. Manuel Neuer, Julian Draxler oder Leroy Sane kamen alle aus der Knappenschmiede in die erste Mannschaft. Dort legten sie den Grundstein für ihre internationalen Top-Karrieren.

Einer von den neuen Top-Talenten des FC Schalke 04 ist Verthomy Boboy. Nun hat der 19-Jährige in einem Interview mit der „WAZ“ über die Arbeit unter Thomas Reis und seine persönlichen Ziele gesprochen.

FC Schalke 04: Boboy spricht über Verhältnis zu Reis

Im vergangenen Sommer wechselte Verthomy Boboy von der Jugendmannschaft des VfL Bochum in die U23 vom FC Schalke. In der verlängerten Winterpause durfte der 19-Jährige nun erstmals mit der Profimannschaft von Cheftrainer Thomas Reis trainieren. Des Weiteren präsentierte er sich auch in den Testspielen.

Obwohl der Innenverteidiger schon vorher mit Reis zusammengearbeitet hat, glaubt er nicht, dass der Trainer nur deswegen auf ihn setzt. „Wir kennen uns, aber als Vorteil für mich würde ich das jetzt nicht sehen. Ich muss mich zeigen und Leistung bringen – unabhängig davon, ob der Trainer mich schon kennt“, meint Boboy.

FC Schalke 04: Boboy träumt vom Profi-Debüt

Im Anschluss machte er 19-Jährige im Gespräch mit der „WAZ“ deutlich, dass er von einem Profi-Debüt für die Gelsenkirchener träumt. „Schalke ist ein großer Verein. Ich bin stolz hier zu spielen. Mein Traum ist es schon, für die Profis in der Veltins-Arena aufzulaufen. Dafür trainiere ich hart“, gesteht Boboy. Sein Ziel sei es aber deshalb „so viel Spielpraxis wie möglich zu sammeln, um mich weiterzuentwickeln“.

In der aktuellen Saison hat der Defensivmann acht Spiele für die Zweitvertretung der Königsblauen absolviert. In diesen gelang ihm sogar ein Tor. Die vergleichsweise wenigen Einsätze kommen allerdings auch dadurch, dass der 19-Jährige insgesamt schon sieben Spiele wegen Rotsperren nicht bestreiten konnte.