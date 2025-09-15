FC Schalke 04: Immer noch Gerüchte um Moussa Sylla – jetzt haut der Stürmer auf den Tisch

Der starke Saisonstart des FC Schalke 04 hat einen Dämpfer kassiert. Im ersten Spiel nach der Länderspielpause verlor Königsblau in der heimischen Veltins-Arena gegen Holstein Kiel mit 0:1.

Das Manko im Schalker Spiel wurde dabei einmal mehr offensichtlich: der Offensivbereich. Auch Moussa Sylla, der nach anhaltenden Wechsel-Gerüchten endlich wieder in den Kader zurückkehrte, zeigte keine gute Leistung. Dabei sollte doch gerade er für Tore beim FC Schalke 04 sorgen. Nun haut der Stürmer selbst auf den Tisch.

FC Schalke 04: Sylla bleibt fokussiert

Der FC Schalke 04 hatte gegen Kiel zwar nicht viele Chancen, doch wenn Königsblau in Person von Sylla mal vor dem Gästetor auftauchte, dann konnte der Malier nicht versenken. Es scheint, als würde dem Stürmer die Leichtigkeit aus der Vorsaison abhandengekommen sein. Kein Wunder, schließlich dürften Sylla die öffentlichen Diskussionen um einen Wechsel mächtig beschäftigt haben.

Der Spieler selbst sieht seiner kurzfristigen Zukunft gelassen entgegen. Nach der Niederlage gegen Kiel betonte er: „Ich bin professionell und zu 100 Prozent fokussiert auf Schalke. Ich denke auch nicht an einen Winter-Wechsel, sondern konzentriere mich da auf den Afrika-Cup.“ Worte, die man beim FC Schalke 04 gerne hören dürfte.

Unterstützung von den Teamkollegen

Dass Sylla in dieser Spielzeit wieder zurück in die Spur findet, scheint angesichts seiner starken Form aus der Vorsaison nur eine Frage der Zeit. Unterstützung erhält er dabei auch von seinen Teamkollegen: „Seine persönliche Situation war zuletzt sehr anstrengend. Aber ich bin mir sicher, dass Moussa in den nächsten Wochen zurück zur alten Stärke finden wird“, so Kenan Karaman.

Auch Trainer Miron Muslic machte nach Syllas schwacher Leistung gegen Kiel deutlich, dass er seinem Goalgetter weiter zu 100 Prozent vertraut: „Ich werde ihn immer in Schutz nehmen, er erhält die volle Unterstützung von uns. Irgendwann kommt der Moment, dass er wieder instinktiv trifft. Er hat die Qualität, in dieser Liga 15 Tore zu machen.“