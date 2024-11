FC Schalke 04: Blitz-Abschied? S04-Star wird deutlich

Ruhe beim FC Schalke 04? Zwei Sachen, die in den vergangenen Monaten vielleicht sogar Jahren wohl eher selten zusammen gepasst haben. Doch seit dem jüngsten 2:0-Sieg gegen Jahn Regensburg und dem Beginn der Länderspielpause kann die Mannschaft von Kees van Wonderen zumindest vorerst aufatmen.

Doch nun könnte den FC Schalke 04 schon bald die nächste schlechte Nachricht erreichen. Ein absoluter Leistungsträger könnte den Verein bald verlassen: Moussa Sylla. Doch will der S04-Star überhaupt weg?

FC Schalke 04: Sylla vor S04-Abschied?

Moussa Sylla ist wohl der beste Neuzugang des FC Schalke 04. In seiner Premiersaison beim Revierklub konnte der 24-Jährige in seinen ersten zwölf Pflichtspielen bereits sieben Treffer erzielen, dazu einen weiteren vorbereiten. Diese starken Werte blieben auch anderen Vereinen nicht verborgen, wie zuletzt aus mehreren Medienberichten hervorging. Bei einem Angebot in Höhe von fünf Millionen Euro soll Sylla sogar gehen dürfen.

Spekulationen, von denen der Spieler selbst nichts wissen möchte: „Es ist nicht der Moment, darüber zu sprechen. Ich will viele Tore für Schalke machen“, so Sylla in einer Medienrunde. Stattdessen paukt der gebürtige Franzose weiter im Deutschunterricht: „Deutsch ist nicht leicht. Es ist ein neues Land für mich. Fast alle sprechen mich meistens auf Englisch an. Ein bisschen Deutsch kann ich aber schon“, betont der Angreifer.

„Ist nicht mein Job“

Plant Sylla also einen längeren Aufenthalt bei Königsblau? Sicher ist das keineswegs. Auch wenn die aktuelle Stürmersuche von S04-Boss Ben Manga mit Sicherheit nicht auf einen möglichen Sylla-Abgang zurückzuführen ist, so zeigt sie dennoch, dass Schalke in der Offensive nachlegen will – ob mit oder ohne den Top-Torjäger.

Sylla selbst äußert sich dahingehend erneut zurückhaltend: „Es nicht mein Job, zu sagen, dass wir einen neuen Stürmer brauchen. Ich weiß nicht, ob Schalke einen neuen Stürmer benötigt“. Sollte er den Verein schon bald verlassen, könnte er sich diese Frage wohlmöglich selbst beantworten.