Sylla-Ersatz schon im Blick! Geht jetzt alles ganz schnell?

Auf Schalke wird es das Thema der letzten Transfertage sein. Frank Baumann hat die Mannschaft für die neue Saison zwar bereits größtenteils zusammengestellt, doch die Frage des Mittelstürmers gilt es immer noch zu lösen.

Moussa Sylla wird gegen Dynamo Dresden am Sonntag (31. August) aufgrund eines möglichen Abgangs nicht im Kader stehen. Und jetzt hat Schalke auch schon den Ersatz im Blick?

Wird es bei Schalke jetzt heiß?

„Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten: Entweder gibt es noch einen kurzfristigen Transfer oder Moussa Sylla bleibt Spieler des S04“, kündigte S04 auf seinen offiziellen Kanälen an. Die Zeichen stehen kurz vor Transferschluss dennoch klar auf Abschied. Die Nicht-Nominierung dürfte auch mit dem Risiko einer Verletzung zusammenhängen, die einen Wechsel noch verhindern könnte.

Da nicht mehr viel Zeit bleibt, soll Königsblau auch schon einen Ersatz im Blick haben. Wie das Schweizer Portal „Blick“ berichtet, soll Schalke Interesse an Christian Gomis vom FC Winterthur haben. Auch die „WAZ“ konnte diesen Namen für S04 bestätigen.

Gomis an Sylla-Abgang geknüpft

Gomis ist 25 Jahre alt und wechselte erst im vergangenen Sommer zum Schweizer Erstligisten. Dort absolvierte der Mittelstürmer wettbewerbsübergreifend 30 Spiele, erzielte dabei fünf Tore und legte zwei weitere auf. Mit 1,84 Meter ist Gomis etwas größer als Sylla und würde Schalke mehr körperliche Präsenz bieten.

Wie die „WAZ“ aber berichtet, wird der Transfer von Gomis nur konkret, falls es noch zu einem Sylla-Abgang kommt. Da die letzten Stunden des Transferfensters jetzt laufen, könnte nun alles ganz schnell gehen. Baumann scheint sich mit Gomis bereits abgesichert zu haben, damit Miron Muslic bei einem möglichen Abschied von Sylla umgehend einen neuen Mittelstürmer zur Verfügung hat.