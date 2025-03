Fürth – Schalke 04: Van Wonderen verkündet Hammer – darauf haben alle Fans gewartet

Seit Monaten vermissen alle Schalker schmerzhaft einen ihrer besten Spieler. Nun folgt die Erlösung: Er kehrt endlich zurück! Am Donnerstag (27. März) verkündet Kees van Wonderen: Bei Fürth – Schalke 04 ist Moussa Sylla wieder dabei.

Der beste Stürmer des FC Schalke 04 hat seinen Muskelfaserriss auskuriert, trainiert wieder voll mit und wird beim anstehenden Spiel Greuther Fürth – FC Schalke 04 wieder im Kader stehen. Ob es auch für einen Einsatz reicht?

Fürth – Schalke 04: Moussa Sylla meldet sich zurück

Der langfristige Ausfall von Moussa Sylla war eine der bittersten Nachrichten der turbulenten Saison. Vom ersten Tag an war der Malier auf Schalke eingeschlagen wie eine Bombe, traf mehr als jeder andere und bescherte dem S04 immens wichtige Punkte. Dann folgte ein verheerender Moment. Kurz vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln (0:1) verkündete Königsblau die lange Zwangspause für den neuen Shootingstar.

+++ FC Schalke 04: Wechsel-Wende? S04 rudert plötzlich zurück +++

Ein Muskelfaserriss im Abschlusstraining bremste Moussa Sylla aus. Sechs Spiele verpasste er seither. Nun folgt die Erlösung: Am Sonntag (13.30 Uhr) bei der SpVgg Fürth ist der Mittelstürmer wieder dabei. „Emil Höjlund und Moussa Sylla sind wieder am Platz“, bestätigt S04-Trainer Kees van Wonderen. „Sie trainieren voll mit der Mannschaft mit, mache gute Schritte. Sylla ist dabei etwas weiter als Hoijlund. Es sieht gut aus, er wird in Fürth wieder im Kader sein.“

Mehr aktuelle Nachrichten:

Ob es bei Fürth – Schalke 04 auch für einen Einsatz reicht und wie viele Minuten van Wonderen seinem Comebacker zutraut, werden die Fans erst erfahren, wenn es soweit ist. Gleiches gilt für den Verbleib von Sylla. Er gilt als eine der heißesten Aktien auf einen gewinnbringenden Verkauf im Sommer – und auf solche ist der S04 nach wie vor angewiesen. Hier weiterlesen.