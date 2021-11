FC Schalke 04 – SV Sandhausen im Live-Ticker: Fans mit klarer Forderung – Grammozis macht IHM Hoffnung auf Startelf-Einsatz

Klappt es für den FC Schalke 04 vielleicht gegen den SV Sandhausen?

Am Samstag (27. November, 13.30 Uhr) empfängt der FC Schalke 04 den SV Sandhausen in der Veltins-Arena. Können die Königsblauen nach vier sieglosen Pflichtspielen endlich wieder jubeln?

FC Schalke 04 – SV Sandhausen im Live-Ticker

Du willst das Duell des 15. Spieltag der 2. Bundesliga nicht verpassen? Dann bist du beim Live-Ticker von DER WESTEN genau richtig. Alle Infos rund um das Spiel und eine detaillierte Spielberichterstattung liest du hier.

FC Schalke 04 gegen den SV Sandhausen im Live-Ticker! Foto: imago images/Jan Huebner

Infos zum Spiel:

Anstoß: Samstag, 27. November, 13.30 Uhr

Stadion: Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

Schiedsrichter: (Ansetzungen folgen)

Voraussichtliche Aufstellungen:

Schalke: Fraisl – Thiaw, Itakura, Kaminski – Aydin, Palsson, Ouwejan – Zalazar, Latza – Terodde, Bülter

Sandhausen: Drewes – Diekmeier, Höhn, Zhirov, Okoroji – Bachmann, Ritzmaier – Ajdini, Esswein - Conteh, Testroet

FC Schalke 04 - SV Sandhausen -:- (-:-)

Tore: -

16.05 Uhr: Der SV Sandhausen will trotz der schwierigen sportlichen Situation beim den Königsblauen überraschen. „Natürlich freut man sich auf solche Spiele“, betont SVS-Coach Alois Schwartz auf der Pressekonferenz am Freitag. Nach der 1:3-Niederlage gegen St. Pauli fordert Schwarzt von seiner Mannschaft: „Wir müssen den Hebel umlegen und in das Spiel gegen Schalke von Beginn an anders reingehen. Wir müssen so auftreten wie gegen Nürnberg oder in Dresden.“ Neben Daniel Keita-Ruel, Rick Wulle, Julius Biada, Tim Kister, Arne Sicker und Gianluca Gaudino muss der SV Sandhausen auch auf den gelbgesperrten Erik Zenga verzichten.

15.22 Uhr: Es war die Szene des Spieltags, über die noch lange diskutiert wird: Bei der Partie Werder Bremen gegen den FC Schalke 04 sorgte Schiedsrichter Tobias Stieler für eine krasse Fehlentscheidung. Fünf Tage nach dem Schalke-Spiel sorgte der Unparteiische in der Europa League für den nächsten Skandal. >>> Hier mehr dazu.

14.55 Uhr: Rodrigo Zalazar ist bei vielen Schalke-Fans beliebt. Zuletzt saß er zweimal draußen. Nun ist eine Rückkehr gegen Sandhausen in die Startelf möglich. Auf der Pressekonferenz am Donnerstag vor der Partie machte Grammozis dem S04-Star und den königsblauen Anhängern Hoffnung, die den Mittelfeldspieler in der Startformation gefordert haben: „Bei Rodri ist noch Luft nach oben, wie bei einigen Jungs bei uns. Er ist sehr bemüht, versucht, alles rauszuhauen. Er muss noch ein bisschen mehr geduldig sein. Er ist aber eine Option.“

13.16 Uhr: Ein Problem, das vor allem in den vergangenen Partien deutlich zu erkennen war, waren die fehlenden Spielideen in der Offensive. Dieses Problem ist Schalke-Trainer Grammozis jetzt angegangen. >>> Hier mehr dazu.

12.37 Uhr: Seit mittlerweile vier Pflichtspielen warten die Schalker wieder auf ein Erfolgserlebnis. In der Tabelle der 2. Bundesliga ist man auf den 7. Platz abgerutscht. Der Rückstand auf Tabellenführer St. Pauli beträgt sechs Zähler, auf den Relegationsplatz sind es zwei Punkte. Drei Punkte gegen die Sandhäuser sind Pflicht für die Königsblauen. Ansonsten könnte es ungemütlich werden für S04-Trainer Dimitrios Grammozis.

Freitag, 26. November, 12 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zur Partie FC Schalke 04 gegen SV Sandhausen. Im Live-Ticker versorgen wir dich mit allen wichtigen Neuigkeiten.

