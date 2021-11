FC Schalke 04 – SV Darmstadt 98 im Live-Ticker: ER muss wohl auf die Bank! Fans gefällt das nicht

Gelsenkirchen. FC Schalke 04 gegen SV Darmstadt 98 – das könnte eine packende Zweitliga-Partie werden. Schalke will nach dem bitteren Pokalaus und der Zweitligapleite gegen Heidenheim so einiges gut machen.

Aber auch Darmstadt will bei FC Schalke 04 – SV Darmstadt 98 zeigen, warum sie aktuell so gut in Form sind. Die Lilien haben die oberen Tabellenplätze im Blick. Es verspricht ein tolles Spiel zu werden. Wer es wohl für sich entscheiden kann?

FC Schalke 04 – SV Darmstadt 98 im Live-Ticker: Wer kann den Anschluss nach oben wahren?

Du willst keine Highlights zwischen Darmstadt und Schalke verpassen? Dann bist du in unserem Live-Ticker genau richtig. Wir versorgen dich bereits vor Anpfiff mit allen wichtigen Informationen und halten dich immer auf dem Laufenden.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Spielinfo:

Anstoß: Sonntag, 7. November, 13:30 Uhr

Ort: Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Übertragung: Sky

FC Schalke 04 – SV Darmstadt 98 -:- (-:-)

Tore:

Die möglichen Aufstellungen:

Schalke 04: Fraisl - Thiaw, Itakura, M. Kaminski - Aydin, Palsson, Ouwejan - Drexler, Latza - Terodde, Bülter

Darmstadt: Schuhen - Bader, Pfeiffer, Isherwood, Holland - Gjasula - Goller, Kempe, Honsak - P. Tietz, L. Pfeiffer

17.47 Uhr: Erstmals kann Grammozis im Mittelfeld zwischen Latza, Drexler und Zalazar wählen. Einen Stammspieler dürfte es wohl treffen. Laut einem Bericht der "Bild" ist Zalazar der Leidtragende. Einige Fans könnten diese Entscheidung nicht verstehen. "Zalazar macht seine zwei besten Spiele und wird auf die Bank gesetzt, das ist dieses Leistungsprinzip glaube ich", schreibt ein S04-Fan auf Twitter. Ein anderer meint: "Dem Vernehmen nach soll Zalazar morgen auf der Bank Platz nehmen. Drexler und Latza starten. Grammozis nimmt also den einzigen raus, der sich gegen 1860 und Heidenheim gewehrt hat. Klasse."

17.20 Uhr: Der mögliche Grund: Trainer Dimitrios Grammozis steht vor der Partie ordentlich unter Druck. Team-intern wird anscheinend bereits an ihm gezweifelt. DerWesten berichtet >>>

16.46 Uhr: Vor dem Spiel wird von einem Schalker-Spion beim Darmstädter Training berichtet. „Er war von drei Zuschauern der einzige, der sich sehr auffällig verhalten hat. Ich habe ihn dann direkt enttarnt, angesprochen, ihm leichte Röte ins Gesicht treiben lassen, aber erlaubt, dableiben zu dürfen. Er sollte nur einen schönen Gruß ausrichten nach Schalke“, zitiert die Bild Trainer Lieberknecht.

16.22 Uhr: Auf Schalker kommen einige Leistungsträger zurück. DerWesten berichtet. Darmstadt muss auf Schnellhardt (Muskelbündelriss in der Wade), Skarke (Reha nach Adduktoren-OP) und Sobiech (Muskelbeschwerden) verzichten.

15.56 Uhr: Schafft er es endlich? Bereits seit vier Spielen fehlt Schalkes Stürmer Simon Terodde nur ein Tor, um sich den alleinigen Torrekord der 2. Bundesliga zu sichern. Gegen Darmstadt wartet die nächste Chance.

Kann Simon Terodde (links) gegen Darmstadt sein 152. Zweitliga-Tor erzielen? Foto: imago images/Team 2

15.26 Uhr: In der Tabelle trennen beide Vereine zwei Platzierungen. Schalke kann sich mit einem Sieg Platz drei zurückholen (aktuell 22 Punkte). Darmstadt (aktuell 20 Punkte) könnte mit einem Sieg Schalke überholen und auf Platz vier vorrutschen.

14.52 Uhr: Das Form-Duell geht an Darmstadt. Drei der letzten fünf Spiele konnten gewonnen werden. Einmal spielte die Mannschaft von Trainer Lieberknecht unentschieden. Ähnlich wie Schalke konnte Darmstadt nur gegen Heidenheim nicht gewinnen. Damit holte das Team im Oktober zehn Punkte. Höchstwert in der Zweiten Liga. Auf Schalker Sicht sieht es da etwas ernüchternder aus. Zuletzt gab es gegen TSV 1860 München und Heidenheim zwei bittere Niederlagen. Die restlichen drei Spiele konnten die Knappen für sich entscheiden.

14.11 Uhr: Das letzte Duell beider Teams wurde 2017 in der 1. Bundesliga ausgetragen. Damals ging der Sieg mit 2:1 an Darmstadt.

13.32 Uhr: Bereits 16. Mal trafen beide Teams aufeinander. Die Statistik spricht für Schalke. Zehn Mal konnten die Knappen bereits gegen Darmstadt jubeln. Die Lilien kommen auf vier Siege. Zwei Mal wurden die Punkte geteilt.

Samstag, 13 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für Schalke gegen Darmstadt. Hier versorgen wir dich mit allen wichtigen Neuigkeiten.