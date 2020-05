FC Schalke 04: Schock um Suat Serdar – Schalke-Star fällt für den Rest der Saison aus!

Gelsenkirchen. Als wäre die herbe 0:3-Pleite gegen den FC Augsburg nicht schlimm genug gewesen, verlor der FC Schalke 04 am Sonntag möglicherweise auch noch Suat Serdar.

Die Schock-Szene in der 52. Minute: Nach einem Foul von FCA-Kapitän Rani Khedira ging Suat Serdar zu Boden, hielt sich das Knie, humpelte. Der Deutschtürke, eine tragende Figur im Spiel des FC Schalke 04, versuchte zunächst weiterzuspielen. Drei Minuten später musste er raus.

FC Schalke 04: Suat Serdar verletzt – Wagner mit erster Diagnose

Die verletzungsbedingte Auswechslung war ein Knackpunkt der Partie. Der S04, der zuvor vergeblich versucht hatte, seine Spielkontrolle in Torgelegenheiten umzumünzen, verlor anschließend völlig den Faden. Die letzte halbe Stunde gehörte dem FCA, der das Ergebnis durch zwei weitere Treffer in die Höhe schrauben konnte.

Das medizinische Personal des FC Schalke 04 behandelte Suat Serdar am Spielfeldrand, doch es ging nicht weiter. Foto: imago images / Poolfoto

Ausgerechnet zum Start in eine der fortan vielen Englischen Wochen verletzte sich Suat Serdar und droht nun auszufallen. Schalke-Trainer David Wagner gab nach der Partie eine erste grobe Diagnose: Der 23-Jährige hat sich eine Verletzung am Wadenbeinkopf zugezogen. Wie schwerwiegend sie ist, konnte am Sonntag noch nicht beurteilt werden.

Der FC Schalke 04 ist am Mittwoch (20.30 Uhr) wieder gefordert – bei Fortuna Düsseldorf muss dringend ein Sieg her, um die Neun-Spiele-Sieglos-Krise zu beenden.

#Wagner zur Verletzung von Suat #Serdar: Er hat eine Verletzung des Wadenbeinköpfchens. Wie schwerwiegend diese ist, kann ich im Moment noch nicht sagen. Es werden noch Aufnahmen gemacht.#S04 | 🔵⚪️ | #S04FCA pic.twitter.com/rV7ykLXLmo — FC Schalke 04 (🏠) (@s04) May 24, 2020

Fehlt Suat Serdar in Düsseldorf?

Mit Suat Serdar? Das ist noch völlig offen. Eine genauere Diagnose soll die Untersuchung am Montag liefern. „Kann sein, dass es nur eine Prellung ist“, hofft Wagner. Doch selbst dann droht gegen Düsseldorf eine Pause.

Gerade erst hatte sich im Laufe des Corona-Lockdowns die personell extrem angespannte Situation beim FC Schalke 04 etwas entschärft. Nun muss der nächste herbe Rückschlag verkraftet werden. Im Mittelfeldzentrum könnte jetzt ein Engpass drohen. Auch Amine Harit fehlt derzeit mit einer Innenbandverletzung.

Serdar fällt vermutlich für den Rest der Saison aus!

Wie die „WAZ” und „Sport 1” berichten, kommt es für Serdar und Schalke jetzt knüppeldick. Beide Medien berichten, dass sich Serdar einen Außenbandriss zugezogen hat und für den Rest der Saison ausfällt. Der Verlust für die Königsblauen ist enorm. Serdar ist mit sieben Treffern Schalkes bester Torschütze. (dso)