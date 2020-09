am 22.09.2020 um 16:28

FC Schalke 04: Suat Serdar verletzt – so lange fällt er aus

Als wäre die 0:8-Pleite in München für Schalke nicht schon schlimm genug gewesen, verletzte sich mit Suat Serdar beim Bundesliga-Auftakt auch noch der Spielmacher der Königsblauen.

Wegen einer Muskelverletzung musste Serdar nach einer halben Stunde ausgewechselt werden. Fans des FC Schalke fragten sich umgehend: Geht das schon wieder los?

FC Schalke 04: Suat Serdar fehlt

In der vergangenen Saison hatte Schalke ein gewaltiges Verletzungspech. Auch Serdar hatte wegen verschiedener Blessuren insgesamt 14 Bundesliga-Spiele verpasst.

Diesmal scheint es den Mittelfeldmotor des FC Schalke nicht ganz so schlimm erwischt zu haben. Wie die „“ berichtet, fehlt Serdar der Mannschaft von Trainer David Wagner in den beiden kommenden Spielen gegen Bremen und in Leipzig. Nach der anschließenden Länderspielpause soll der 23-Jährige wieder fit sein.

Am Samstagabend im Spiel gegen Bremen ist es denkbar, dass Stambouli anstelle des verletzten Serdar auf der Sechser-Position aufläuft. Matija Nastasic könnte nach überstandener Kopfverletzung für Stambouli in die Innenverteidigung rücken.

-----------------

Mehr Schalke-News:

-----------------

Schalke unter Druck

In der Partie steht Schalke bereits enorm unter Druck. Die Mannschaft nahm nach der zurückliegenden Horror-Rückrunde eine gewaltige Hypothek mit in diese Spielzeit. Diese Hypothek wurde nach dem blamablen 0:8 in München nur umso größer.

S04-Sportvorstand Jochen Schneider stellte daher klar: „Das Trainer-Team um David Wagner wird die Fehler analysieren und klar ansprechen, um dann den Fokus auf das Heimspiel gegen Werder Bremen zu richten. Zu Hause müssen wir – hoffentlich vor Zuschauern – die richtige Reaktion zeigen. Ich erwarte eine deutliche Leistungssteigerung, die sich auch im Ergebnis widerspiegelt.“

Am 3. Spieltag erwartet Schalke bereits die nächste schwierige Auswärts-Aufgabe. Dann ist das Team von Coach Wagner bei RB Leipzig zu Gast. (dhe)