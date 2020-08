FC Schalke 04: Muss S04 jetzt Serdar verkaufen? Das ist der Stand beim Mittelfeldmotor

Dem FC Schalke 04 droht der Abgang eines seiner wichtigsten Spieler.

Seit seiner Ankunft auf Schalke vor zwei Jahren entwickelte Suat Serdar sich zum Dreh- und Angelpunkt im königsblauen Spiel. Mit sieben Treffern in den ersten 18 Saisonspielen hatte Serdar großen Anteil an der guten ersten Saison-Hälfte der Schalker. Als der Mittelfeldspieler in der anschließend wegen Verletzungen fast in der gesamten Rückrunde fehlte, ging es bei S04 rasant bergab.

FC Schalke 04: Wie geht's weiter bei Serdar?

Suat Serdars Vertrag auf Schalke läuft 2022 aus. Noch vor wenigen Monaten hatten die Vereinsverantwortlichen geplant, mit dem Nationalspieler über eine Verlängerung zu reden. Diese Pläne sind laut „kicker“ jetzt vom Tisch.

Die Gründe liegen auf der Hand: Suat Serdar will im Europapokal spielen. Von den europäischen Wettbewerben ist Schalke derzeit allerdings weit entfernt.

Zudem hatte Schalke sich in seiner finanziellen Not eine Gehaltsobergrenze von 2,5 Millionen Euro auferlegt. Ein Spieler von Suat Serdars Format kann bei anderen Vereinen deutlich mehr verdienen.

Daher sei Suat Serdar spätestens im kommenden Jahr ein heißer Anwärter auf einen Verkauf. Denn für Schalke würde sich 2021 die letzte Chance bieten, um für den Mittelfeldmotor noch eine Ablöse zu kassieren.

Serdar auf Schalke

Suat Serdar war 2018 für elf Millionen Euro vom FSV Mainz zu Schalke gewechselt. Ob die Königsblauen für den 23-Jährigen im kommenden Jahr ähnlich viel verlangen können, hängt maßgeblich davon ab, welche Leistungen Suat Serdar in der anstehenden Saison zeigt. Wenn er an die starken Auftritte der vergangenen Hinrunde anknüpfen kann, könnte ein Verkauf eine ordentliche Summe in die klammen Schalker Kassen spülen.

Sollte Serdar jedoch wie in der zurückliegenden Rückrunde verletzt ausfallen, könnte es für S04 schwer werden, die elf Millionen reinzuholen, die der Verein einst für Suat Serdar gezahlt hatte. (dhe)