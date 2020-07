FC Schalke 04: Nach Leihrückkehr – ER bekommt eine zweite Chance!

Der FC Schalke 04 ist auf der Suche nach einem Stürmer. In der vergangenen Saison kam die vorderste Reihe der Knappen fast gar nicht zum Zug, der erfolgreichste Stürmer war Benito Raman mit mickrigen vier Toren.

Weil Schalke 04 auf der Suche nach einer günstigen Lösung im Sturm ist, könnte nun ein Rückkehrer seine zweite Chance bekommen.

FC Schalke 04: Durchbruch im zweiten Anlauf?

Die Bilanz des Schalker Sturms aus der vergangenen Saison liest für die Fans wie ein schlechter Scherz. Gerade mal zehn Treffer wurden von einem nominellen Angreifer erzielt, insgesamt kam Schalke nur auf 38 Tore.

Damit das in der kommenden Spielzeit besser wird, brauchen die Schalker Verstärkung im Sturm. Da dem Verein aus Gelsenkirchen große Sprünge auf dem Transfermarkt verwehrt bleiben, könnte ein zurückkehrender Leihspieler die Lösung sein.

Wie die „WAZ“ unter Berufung auf „gut informierte Kreise“ berichtet, soll Steven Skrzybski auf Schalke nochmal sein Glück versuchen dürfen. Skrzybski war in der Rückrunde an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen. Obwohl auch ihm nicht mehr als ein Treffer gelang, verbesserte sich seine Leistung stetig – auch wenn die Fortuna am Ende abstieg.

In Düsseldorf zeigte der Stürmer ansprechende Leistungen. Foto: imago images / Poolfoto

Skrzybskis Saisonbilanz 19/20:

In der Hinrunde ohne Einsatz bei Schalke 04

Im Winter Leihe nach Düsseldorf

Dort machte er elf Bundesligaeinsätze

Ihm gelangen ein Treffer und zwei Assists

Aus diesem Grund wird der 27-Jährige für den künftigen Zweitligisten nicht zu halten sein. Hinter dem neuen Vertrauen in Skrzybski soll aber noch mehr stecken: So überzeugte der gebürtige Berliner David Wagner im vergangenen Sommer während der Saisonvorbereitung, ehe er sich verletzte und fortan nicht mehr den Anschluss an das Team fand.

Schalke opfert viel Geld für neuen Torwart

Während Jochen Schneider und David Wagner für die Offensive wohl eine günstige Maßnahme gefunden haben, opfert der FC Schalke 04 für die Torwart-Positionen einiges ihres ohnehin schon schmalen Budgets. Der Keeper soll für gut acht Millionen Euro vom SC Freiburg kommen (Hier alle Hintergründe >>>).

Möglich scheint das allerdings nur zu sein, weil ein Star des Teams vor dem Absprung stehen soll und somit große Einnahmen generieren würde.