FC Schalke 04: Zukunft von Steven Skrzybski ungeklärt – „Wenn man ehrlich ist…“

Gelsenkirchen. Steven Skrzybski ist zurzeit vom FC Schalke 04 an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen. Auch dort wusste er noch nicht zu überzeugen.

Die Zukunft des 27-Jährigen ist ungewiss, eine Rückkehr zum FC Schalke 04 ist eher unrealistisch.

FC Schalke 04: Was wird aus Steven Skrzybski?

2018 wechselte Skrzybski von Union Berlin zum FC Schalke. 16 Partien absolvierte er in seiner ersten Spielzeit und erzielte drei Tore. Unter Trainer David Wagner spielte er in der Hinrunde keine Rolle und lediglich in der ersten Pokalrunde gegen Drochtersen/Asseln ran.

Im Winter ging er per Leihe den Schritt zu Fortuna Düsseldorf und wollte sich mit mehr Spielzeit wieder anbieten. Doch auch daraus wurde nichts. Lediglich 180 Minuten Einsatzzeit sammelte Skrzybski bis zur Corona-Pause.

Das ist Steven Skrzybski

Geboren am 18. November 1992 in Berlin

Ging schon im Alter von 8 Jahren zu Union Berlin und reifte dort zum Profi

Für 3.2 Millionen Euro wechselte er 2018 von Union zum FC Schalke 04

Sein Vertrag auf Schalke läuft noch bis zum 30.06.2021

„Wenn man ganz ehrlich ist, dann ist das für beide Seiten noch nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben“, erklärte der Angreifer im „kicker“, „ich hatte eine gute Vorbereitung, in den ersten beiden Spielen aber noch keine richtige Bindung zur Mannschaft, dann kamen kleinere Verletzungen hinzu.“

„Bin nicht nur für ein halbes Jahr nach Düsseldorf gezogen“

Fortuna Düsseldorf besitzt eine Kaufoption. Für 1,5 Millionen Euro kann F95 den Rechtsaußen festverpflichten. Auch wenn er sich noch nicht anbieten konnte, hofft Skrzybski auf einen Verbleib in Düsseldorf.

Steven Strzybski will sich bei Fortuna Düsseldorf durchbeißen. Foto: imago images/RHR-Foto

„Ich habe die Hoffnung, dass das weitergeht. Ich bin nicht nur für ein halbes Jahr nach Düsseldorf gezogen“, so der 27-Jährige. Klingt nicht so, als wolle Skrzybski noch einmal zu Schalke zurückkehren.