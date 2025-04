FC Schalke 04: Trainer verkündet Abschied – greift Baumann bei IHM zu?

Hinter der Zukunft von Kees van Wonderen beim FC Schalke 04 steht derzeit ein großes Fragezeichen. Königsblau hat es unter der Leitung des Niederländers zwar aus der Abstiegszone geschafft, allerdings enttäuschte die Mannschaft spielerisch zuletzt auf allen Ebenen.

Bereits jetzt dürften die S04-Bosse also alle Optionen auf den Tisch legen – und dabei wohl auch über die Verpflichtung eines neuen Trainers für die kommende Saison diskutieren. Nun könnte ein neuer Name auf die Kandidatenliste rutschen. Er könnte ins Anforderungsprofil des FC Schalke 04 passen.

FC Schalke 04: Cherundolo verkündet LA-Abschied

Ganze 415 Pflichtspieleinsätze absolvierte Steven Cherundolo in 15 Jahren für Hannover 96. Der US-Amerikaner reifte in dieser Zeit zu einer echten Klub-Legende. Auch nach seinem Karriereende im Frühjahr 2014 blieb der frühere Rechtsverteidiger dem Fußball erhalten, machte sich als Trainer in den USA zuletzt einen Namen. Mit dem Los Angeles FC feierte er in seiner Premiersaison 2022 in der MLS sogar die Meisterschaft.

Wie Cherundolo nun allerdings bekannt gegeben hat, wird seine Zeit in der kalifornischen Metropole bald enden: „Nach reiflicher Überlegung und Gesprächen mit meiner Familie haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir am Ende dieses Jahres nach Deutschland zurückkehren werden“. Eine Entscheidung, die der Trainer im Sinne seiner Familie getroffen habe.

Greift Baumann zu?

In der Schalker Chefetage um den zukünftigen Sportvorstand Frank Baumann dürfte man bei dieser Nachricht hellhörig werden. Zwar kündigte Cherundolo an, die bis Jahresende laufende Saison in der MLS noch mit dem LAFC beenden zu wollen, allerdings ist eine vorsichtige S04-Anfrage Richtung USA wohl nicht auszuschließen. Mit der jüngsten Schalker Anfrage an Domenico Tedesco bewies der Revierklub zumindest, dass man bei einer möglichen Trainersuche auch Gesichter aus älteren Tagen auf dem Schirm hat.

Ob sich Cherundolo auf einen Wechsel zu Schalke 04 einlassen würde, bleibt jedoch abzuwarten. Auf der Karriereleiter wäre es für den ehemaligen Hannoveraner wäre ein Engagement in der zweiten Bundesliga wohl eher ein Rückschritt. Ein möglicher Aufstieg mit dem Traditionsverein könnte ihn aber beim nächsten deutschen Verein unsterblich machen.