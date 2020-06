FC Schalke 04: ER geht jetzt auf S04-Boss Tönnies los – „Hat in der Bundesliga nichts zu suchen“

Stefan Effenberg hat Clemens Tönnies und den FC Schalke 04 öffentlich stark kritisiert.

Im Zuge der weltweiten Rassismus-Debatte geht Stefan Effenberg auf Clemens Tönnies los und verurteilt seinen Verbleib als Aufsichtsratschef beim FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Effenberg kritisiert Schalke und Tönnies

In der Bundesliga nutzen die Vereine und Spieler aktuell die Öffentlichkeit, um gegen Rassismus zu demonstrieren. Mit Botschaften und Kniefällen solidarisieren sie sich mit den Demonstranten in den USA.

Clemens Tönnies, Aufsichtsratsvorsitzender des FC Schalke 04, bekommt heftigen Gegenwind. Foto: imago images/Kirchner-Media

Dort gehen die Menschen nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd auf die Straße, der durch brutale Polizeigewalt gestorben war. Eine riesige Rassismus-Debatte ist entfacht, die auch Deutschland erreicht hat.

Im Zuge dessen erinnert Stefan Effenberg in seiner Kolumne bei „t-online.de“ nun an Schalke-Boss Clemens Tönnies und seine rassistischen Aussagen. Er sagte damals, man solle lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren, anstatt die Steuern zu erhöhen. „Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn's dunkel ist, Kinder zu produzieren“, so Tönnies im Wortlaut.

„So jemand hat in der Bundesliga nichts zu suchen“

Im Anschluss war er für seine diskriminierenden Aussagen stark kritisiert worden. Er ließ seinen Job beim FC Schalke 04 für drei Monate ruhen und hielt sich aus der Öffentlichkeit fern. Mittlerweile hat er seine Tätigkeit beim Club wieder aufgenommen.

Für Effenberg geht das gar nicht: „Während wir über Rassismus diskutieren, darf Clemens Tönnies weiter Schalke-Chef sein. Ein Unding.“ Er legt nach und schreibt: „So jemand hat in der Bundesliga nichts zu suchen.“

Stefan Effenberg nimmt kein Blatt vor den Mund. Foto: imago images/MIS

Man dürfe nach solchen Aussagen des Boss „schon noch mal fragen, wie ein Verein sich glaubhaft gegen Rassismus positionieren möchte“, so Effenberg. „Clemens Tönnies darf bis heute den Verein führen. Ich habe dafür null Verständnis. Wer sich rassistisch äußert, hat in keiner Funktion eines Vereins etwas zu suchen.“

„Deutschland Meister des Totschweigens“

Effenberg sieht dort ein generelles Problem in Deutschland. „Aus meiner Sicht sind wir in Deutschland Meister der Inkonsequenz und des Totschweigens. Der Fall Clemens Tönnies ist für mich das beste Beispiel“, erklärte der 51-Jährige: „Und aus heutiger Sicht ist der Umgang mit der Konsequenz, dass er heute wieder auf der Tribüne sitzt, eine Katastrophe gewesen.“

Effenberg und Tönnies haben eine Vorgeschichte. Tönnies hatte mit Effenberg bereits einen mündlichen Deal ausgehandelt. Der frühere Bayern-Star sollte auf Schalke Trainer werden. Doch daraus wurde nichts. Jens Keller blieb im Amt.