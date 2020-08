FC Schalke 04: Statt Schwolow – holt S04 jetzt diesen Aufstiegskeeper? Ein Ex-Schalker könnte Königsblau in die Karten spielen

Mit Markus Schubert und Ralf Fährmann hat der FC Schalke 04 zwei Bundesliga taugliche Keeper in den eigenen Reihen.

Doch traut ihnen Coach David Wagner auch zu, die Nummer eins in der kommenden Saison zu bekleiden.

FC Schalke 04: Holt S04 Aufstiegskeeper?

Laut dem Portal „Liga-Zwei.de“ soll der FC Schalke 04 Interesse an einem Aufstiegskeeper haben.

Sein Name: Vicent Müller. Sein Verein: Würzburger Kickers. 25 Mal stand der 1,90 Meter große Schlussmann in der abgelaufenen Drittliga-Saison im Tor. Mit seinen Leistungen hatte er großen Anteil am Aufstieg der Mainfranken in Liga zwei, kassierte nur 29 Gegentreffer.

Das ist Vincent Müller:

19 Jahre, 1,90 m groß

Ausgebildet beim 1. FC Köln

2019 wechselte er zu den Würzburger Kickers

Sein Marktwert beträgt 300.000 Euro laut Transfermarkt.de

Sein Vertrag läuft noch bis 2021

Nach Giefer-Verpflichtung droht Müller die Bank

Doch ausgerechnet ein Ex-Schalker könnte Königsblau in die Karten spielen. Denn die Würzburger Kickers haben kürzlich Fabian Giefer verpflichtet. Der 19-Jährige droht damit, seinen Stammplatz zu verlieren, mutmaßt das Portal „Liga-Zwei.de“.

Auf der anderen Seite: Giefer fehlt die Wettkampfpraxis, er spielte zuletzt im September 2018.

Vorbild Neuer und Nübel

Bei Schalke könnte Vincent Müller perspektivisch zur Nummer eins aufgebaut werden. Dass Schalke jungen Keepern eine Chance gibt, haben die Beispiele von Manuel Neuer oder Alexander Nübel gezeigt. Auch Markus Schubert hat noch Entwicklungspotenzial. (ms)