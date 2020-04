FC Schalke 04: Plötzliche Wende! ER muss wohl doch zurück zu S04

Gelsenkirchen. Mit ihm hat beim FC Schalke 04 wohl kaum noch jemand gerechnet: Sebastian Rudy kehrt wohl am Ende der Saison doch ins Ruhrgebiet zurück.

Leihclub TSG Hoffenheim will Rudy anscheinend doch nicht fest verpflichten.

FC Schalke 04: Leih-Star vor Rückkehr

Bis zum Sommer hatte die TSG Hoffenheim sich die Dienste von Sebastian Rudy gesichert, der beim FC Schalke 04 in der vergangenen Saison nicht glänzen konnte. Nun soll sich der Klub, bei dem Rudy auch schon von 2017 bis 2019 unter Vertrag stand, entschieden haben, die Kaufoption über fünf Millionen Euro nicht zu aktivieren.

Der Rudy-Kauf fällt wohl dem Corona-Sparkurs des Sinsheimer Klubs zum Opfer. Eigentlich war Rudy unter Trainer Alfred Schreuder nämlich wieder richtig aufgeblüht und zu einer wichtigen Kraft im TSG-Spiel geworden. Doch die Ablöse und das Gehalt will der Klub offenbar dennoch lieber einsparen.

Damit kehrt der defensive Mittelfeldspieler nach derzeitigem Informationsstand nach der Saison zu Königsblau zurück. Trotzdem gilt es als unwahrscheinlich, dass Rudy noch einmal im blau-weißen Trikot auflaufen wird. Zu deutlich brachte Rudy nach seinem Weggang im Sommer seine Enttäuschung zum Ausdruck. Er kritisierte den FC Schalke, dort „als Spieler nicht geschützt“ worden zu sein.

Rudy war im Sommer 2018 für 16 Millionen Euro vom FC Bayern München ans Berger Feld gewechselt. Nach der enttäuschenden Saison, in der Schalke sogar gegen den Abstieg kämpfen musste, sah Hoffenheim die Chance auf eine günstige Rückholaktion eines verdienten Ex-Spielers. Für ein Jahr liehen die 1899er Rudy aus. Dabei soll es nun bleiben.

Schalke plant nicht mehr mit Rudy

Trotz der Rückkehr zu S04 planen die Schalker dem „kicker“ zufolge nicht mehr mit Rudy. Schalke muss allerdings wohl ein riesiges Minusgeschäft eingehen, um ihn wieder verkaufen und damit von der Gehaltsliste streichen zu können. Ein Transfer im Sommer dürfte sich wegen der Coronakrise dabei alles andere als leicht gestalten.

Bentaleb soll verkauft werden

Anders gestaltet sich die Situation bei Nabil Bentaleb. Der Problem-Spieler ist an Newcastle United verliehen und soll auch bleiben. Die Engländer wollen die Kaufoption ziehen. Zudem berichten Medien, dass mehrere englische Clubs interessiert seien.

Uth ebenfalls auf der Abschussliste

Neben Sebastian Rudy und Nabil Bentaleb soll auch Mark Uth den FC Schalke 04 verlassen. Der Stürmer ist zurzeit an den 1. FC Köln ausgeliehen. Am liebsten würde S04 ihn für eine Millionensumme an die Kölner verkaufen. Ob die Finanzkraft der Domstädter dafür reicht, ist aber unklar.

Wann geht es endlich weiter?

Schon seit mehreren Wochen rollt in der Bundesliga kein Ball mehr. Das Coronavirus hat den Spielbetrieb lahm gelegt. Die DFL verfolgt aktuell noch den Plan die Liga Anfang Mai wiederstarten zu lassen. Eine endgültige Entscheidung fällt aber wohl erst am 24.04. Mit Sicherheit sagen kann man aber schon, dass keine Zuschauer ins Stadion dürfen.

