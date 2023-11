FC Schalke 04: Geraerts schiebt nach Pokal-Aus Frust – er sah das Unglück kommen

Großer Kampf, kein Erfolg – der FC Schalke 04 muss erneut in der 2. Pokalrunde die Koffer packen. Am Dienstagabend verloren die Knappen in Hamburg beim FC St. Pauli mit 1:2 nach Verlängerung. Der Weg nach Berlin endet damit (hier mehr zur Niederlage lesen).

Dabei hatte der FC Schalke 04 sogar 1:0 geführt und nur durch einen Elfmeter den Ausgleich kassiert. Doch dann kam es zu einer Szene, die Trainer Karel Geraerts auch im Nachhinein noch frustrierte – weil er das Unheil schon im Vorfeld kommen sah.

FC Schalke 04: Standard besiegelt das Aus

Es lief die 102. Minute am Millerntor. Spürbar machten sich die schweren Beine bei den Knappen bemerkbar, denen die Extra-Spielzeit sichtlich an die Substanz ging. Nach einem Foul von Henning Matriciani (mehr zu seiner Krise liest du hier) hatten die Gastgeber einen Freistoß zugesprochen bekommen.

Dessen nahm sich Marcel Hartel an, der schon den Elfmeter zum 1:1 verwandelt hatte. Seine Flanke landete am Fünfmeterraum, wo Johannes Eggestein völlig frei auftauchte. Dessen Kopfball konnte Ralf Fährmann nicht mehr halten – das Aus für den FC Schalke 04.

Geraerts warnte seine Spieler

Aus Sicht von Trainer Geraerts besonders bitter, hatte er seine Spieler im Vorhinein doch genau davor gewarnt. „Wir wussten, dass sie bei Standardsituationen mit guten Blocks agieren. Darauf waren wir eigentlich vorbereitet“, sagte er auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Aber dann habe St. Pauli eben doch einen Mann gut freibekommen und so entstand das Gegentor. „Das ist hart, weil wir unseren Spielern viele Videos dazu gezeigt haben. Aber sie haben eben ein Tor gemacht, so ist Fußball.“

FC Schalke 04: Lob trotz Niederlage

Alles in allem fand er für den Auftritt seiner Spieler auch lobende Worte. Besonders in der ersten Halbzeit habe er im neuen System mit drei Innenverteidigern eine gute Organisation gesehen. Man habe den Ballbesitz von St. Pauli gut kontrollieren können.

Geraerts und der FC Schalke 04 müssen und können den Fokus jetzt nur noch auf die 2. Bundesliga legen. Schon am Samstag geht es gegen den 1. FC Nürnberg weiter. Mit einem Sieg könnte man sich weiter Luft im Keller verschaffen.