Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958.

Schalke 04: Die Talfahrt des Traditionsvereins bis in die 2. Liga

Schalke-Fans gehen auf die Barrikaden – ER ist schuld an der Fan-Wut

Was ein bitterer Abend für den FC Schalke 04!

Beim FC St. Pauli verlor Schalke am Samstagabend das Topspiel des 16. Zweitliga-Spieltags mit 1:2. Nach dem Kantersieg in der Vorwoche gegen Sandhausen (5:2) hatten die S04-Fans gehofft, dass ihr Herzensverein zurück in die Erfolgsspur gefunden hätte. Auf Pauli gab es dann erneut einen Rückschlag.

Schalke verliert auf Pauli

Besonders brisant für die Schalke-Fans: Ausgerechnet Guido Burgstaller entschied die Partie für St. Pauli. Der Österreicher hatte von 2017 bis 2020 auf Schalke gespielt.

Zwar hatte der Angreifer bei S04 nicht immer Tore wie am Fließband erzielt. Doch wegen seiner kämpferischen Spielweise hatte Guido Burgstaller sich auf Schalke zu einem Publikumsliebling entwickelt.

Guido Burgstaller erzielte beim Spiel gegen Schalke beide Treffer für St. Pauli. Foto: imago images/KBS-Picture

FC Schalke 04: Ausgerechnet Burgstaller

Umso trauriger waren viele Schalke-Fans, als Burgstaller im Sommer 2020 zu St. Pauli wechselte. Auf Schalke hatte er damals keine Chance mehr auf regemäßige Einsätze.

Nun revanchierte Burgstaller sich auf seine Art. Beim 2:1-Sieg von Pauli gegen Schalke erzielte er beide Treffer für die Hamburger.

Die Fans des FC Schalke waren anschließend mächtig bedient. Bei Twitter ließen sie ihrem Unmut freien Lauf. Wir haben einige Kommentare gesammelt: