FC Schalke 04 zu Gast auf St. Pauli: Fans feiern DIESE Bande

Beim Zweitliga-Spiel zwischen dem FC St. Pauli und dem FC Schalke 04 wurde der Fußball für einen kurzen Moment zur Nebensache – zumindest bei jenen Fans, die diese Einblendung auf der Werbe-Bande vor der Pauli-Fankurve gesehen hatten.

Die Partie zwischen Pauli und Schalke war gerade ein paar Minuten alt, da erschien vor der Stehtribüne der Heimfans ein großes Spruchband auf der Werbe-Bande.

Pauli - Schalke: Spruchband begeistert Fans

Die Aufschrift: „Auf Schalke. Auf St. Pauli. Auf eine Welt ohne Nazis!“

Das klare Statement kam bei den Fans gut an. In den sozialen Netzwerken lobten sowohl die Anhänger des FC St. Pauli als auch die Schalke-Fans die Aktion.

Pauli - Schalke: Burgstaller entscheidet Spiel

Fußball wurde am Samstagabend aber auch noch gespielt. Im Topspiel zwischen Pauli und Schalke setzten die Hamburger sich mit 2:1 durch.

Matchwinner war ausgerechnet der Ex-Schalker Guido Burgstaller, der beide Treffer für Pauli erzielte. In der 20. Minute brachte der Stürmer die Gastgeber mit 1:0 in Führung, als er nach einer Hereingabe von Matanovic an der Strafraumkante den Ball geschickt gegen Ouwejan behauptete und mit einem technisch anspruchsvollen Dropkick abschloss.

In der 39. Minute erhöhte Burgstaller auf 2:0. Diesmal war es eine clevere Ecken-Variante, die Pauli einen Treffer bescherte. Paqarada führte den Eckstoß kurz aus und ließ sich den Ball von Hartel sofort wieder zurückspielen. Dann flankte Paqarada den Ball gefühlvoll in den Schalke-Strafraum, wo Burgstaller per Kopf zum 2:0 traf.

Zalazar macht's für Schalke noch mal spannend

Nach einer Flanke von Ouwejan machte Zalazar das Spiel in der 75. Minute mit einem Kopfballtreffer noch mal spannend. Am Ende setzte es für Schalke jedoch eine Pleite.

Durch den Sie baute St. Pauli seine Tabellenführung weiter aus. Mit 35 Punkten liegen die Hanseaten nun schon sechs Zähler vor dem Zweitplatzierten aus Darmstadt. Schalke muss sich mit 26 Punkten und dem 7. Platz begnügen. (dhe)