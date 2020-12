FC Schalke 04: Sky-Kommentator lässt S04-Fans vor Wut kochen

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 hat seine Pflicht im DFB-Pokal erfüllt. Gegen den SSV Ulm gab es ein mehr oder weniger souveränen 3:1-Erfolg.

Eigentlich sollten die Fans des FC Schalke 04 den Einzug in die dritte Runde des DFB-Pokals feiern, doch stattdessen waren sie wieder einmal richtig sauer - aber nicht auf die Mannschaft!

FC Schalke 04: ER bringt die Fans zum Ausrasten

Schalke tat sich lange Zeit schwer, der Favoritenrolle gerecht zu werden und gewährte dem Gegner viel Raum und Spielanteile. Zur Pause hatten die Ulmer sogar ein leichtes Chancenplus und auch das Eckenverhältnis sprach für den Regionalligisten. Einzig der sehenswerte Treffer von Suat Serdar rückte die Verhältnisse gerade.

Schalke 04 wurde seiner Favoritenrolle gegen Ulm doch noch gerecht. Die Fans waren wegen einem Detail dennoch sauer. Foto: imago images/RHR-Foto

Die Fernseh-Zuschauer regten sich aber über eines ganz besonders auf: Den Live-Kommentar beim Bezahlsender „Sky“. Viele warfen dem Kommentator Michael Born vor, einseitig zu kommentieren und sich teilweise sogar über die Spielweise der Schalker lustig zu machen.

So kicherte der Kommentator in Szenen, in denen die Ulmer sich spielerisch und ohne Gegenwehr der Schaler durch die Abwehr kombinieren konnten. Auch nannte er den sehenswerten Treffer von Suat Serdar in einem Zwischenfazit einen „Glücksschuss“.

--------------------

Twitter-Reaktionen der S04-Fans auf den „Sky“-Kommentar:

„Dieses hämische Lachen des Kommentators, wenn sich Ulm dem Strafraum nähert, weil sie gegen offensichtlich völlig kaputte Schalker motivierter sind und die bessere erste Halbzeit spielen. Das ist schon wahnsinnig respektlos.“

„Was der sich da erlaubt ist eine bodenlose Frechheit.“

„Vielleicht könnt ihr den Herrn Born mal mitteilen, dass er nicht für den Vereinssender von Ulm kommentiert, Sky?“

„Die ständige Häme seit Minute 1 kann sich der Kommentator bei Sky langsam auch mal sparen...“

„Ich weiß nicht, was mir mehr auf den Sack geht. Die Leistung auf dem Platz oder am Mikro.“

„Fazit der 1. Halbzeit: Kompliment an mich, dass ich noch nicht auf Stadionton umgeschaltet habe.“

--------------------

Wut beruhigt sich in Durchgang zwei

Nach der Pause zeigte sich Schalke deutlich verbessert und konnte einen Fehler des Ulmer Keepers per Abstauber zum 2:0 nutzen. Nachdem Benito Raman zum dritten Schalker Tor einnetzte, änderte sich auch der Ton des Kommentars. Dann würdigte der „Sky“-Kommentator auch die gute zweite Hälfte der Blau-Weißen.

--------------------

------------------

Die Spielanteile von Ulm wurden im zweiten Durchgang schließlich weniger und auch die Fans in den sozialen Netzwerken beruhigten sich ein wenig. Unter dem Strich stand schließlich das Weiterkommen des S04 im Pokal.

Schalke trotzdem weiter in der Krise

Während der FC Schalke 04 im DFB-Pokal in die dritte Runde einzieht, sieht es in der Bundesliga weiterhin düster aus. Noch immer steht Schalke auf dem letzten Platz und hat kein einziges Spiel gewonnen. Zudem sucht der FC Schalke noch immer nach einem Trainer. (the)